Українців змусять декларувати доходи?

Цього тижня, після заяви експерта із питань оподаткування, з команди новообраного президента Володимира Зеленського Данила Гетманцева суспільство розділилось на 3 частини. На тих, хто кричить, що тепер заживемо, як в Америці. На тих, хто каже, що це тотальний провал, і є й треті, які взагалі не розуміють, що відбувається. Отож, чи готова Україна до економічних змін?

«Я думаю, що Україна поки що не готова. Всі ті новації передчасні. Має бути зовсім інакший рівень держави, і це не робиться за 1 рік», – прокоментував виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Всезагальне декларування в Україні

По-перше, перед початком всезагального декларування є ідея так званої податкової амністії в Україні. Вона, за словами Данила Гетманцева, не торкнеться чиновників, які потенційно могли збагатитися за рахунок корупції.

Амністії капіталу не буде на доходи, які отримані злочинним шляхом. Та експерти кажуть, все одно є величезна шпарина, яка дозволить «відмазати» свої гроші від податків.

«Відповідно до заяв наших високопосадовців, вся податкова інформація про сплату податків людьми є з 1997 року. До цього часу жодної інформації щодо податків, що сплачували люди, немає», – зазначив Олег Пендзин.

Чому амністія капіталу є не надто вигідною для нашої держави?

Категорично проти податкової амністії й кредитори України. Перш за все, йдеться про Міжнародний валютний фонд. Чи готова нині Україна до того, аби нам перестали давати грошові транші?

«У програмі МВФ записано, що ми утримуємось від цього кроку. Однак, якщо це буде зроблено, то ми опинимось на межі дефолту. Це розірве нашу співпрацю з МВФ», – розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Але чому Міжнародний валютний фонд настільки категоричний у цьому питанні? Адже без «нульових декларації» неможливе й всезагальне декларування доходів громадян.

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А це, між іншим, нормальна європейська практика. Усі фізичні особи декларують свої доходи як на території ЄС, так і в Сполучених Штатах Америки.

«Вони бояться, що під ту п’ятивідсоткову легалізацію, сюди приїде брудна готівка з Європи», – зазначив експерт.

Повернімось до загального декларування. Цей обов’язок для кожного громадянина України записаний навіть у Конституції України статті 67: Усі громадяни щорічно мають подати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік. Однак далі говориться: у порядку, встановленому законом.

Цей порядок періодично змінюється, додають або виключають певні категорії громадян. Цього разу також не обійшлось без винятків.

«Загальне декларування за нашою пропозицією не стосується тих, хто отримує доходи тільки від держави. Якщо пенсіонер отримує тільки пенсію, він не подає декларацію», – розповів Данило Гетманцев.

І навіть така умова може не позбавити кількох мільйонів українських пенсіонерів обов’язку заповнювати електронну декларацію.

Усі експерти сходяться в одному. Ідея всезагального декларування не є поганою. Під сумнівом стоїть її втілення та механізми впровадження.

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