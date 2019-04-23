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ICTV / Ранок / Чого українці чекають від президента Зеленського? / 23.04.2019 11:44

Чого українці чекають від президента Зеленського?

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Петро Порошенко йде з офісу Президента України, але не залишає політику. Володимир Зеленський готується до інавгурації, а також до реалізації перших кроків на посаді глави держави. Чого українці найбільше очікують від новообраного президента, і чи здатен Зеленський виправдати ці очікування?

Володимир Зеленський – шоумен, актор та художній керівник студії «Квартал-95», людина без політичного досвіду та чіткої програми – переміг у другому турі виборів президента України. Екзитполи свідчать: Зеленський отримав понад 73% голосів виборців – це найбільший за всю історію президентських виборів результат.

Чинний Президент України Петро Порошенко визнав поразку і привітав свого опонента з перемогою. За Порошенка, відповідно до даних екзит-полів, проголосували майже 25% українців:

Чого очікують від Зеленського його виборці?

О, дуже багато! Кредит довіри суспільства величезний – і в цьому проблема новообраного президента, каже політолог Микола Давидюк.

«Розчарування неминуче, тому що в передвиборчій кампанії вони робили таку кількість обіцянок і створили таку кількість сподівань, що реалізувати їх неможливо. На виборців Зеленського найближчим часом чекає холодний душ. Коли вони зрозуміють, що все те, що обіцялося – це ефемерний медійний образ, а політика буде, за великим рахунком, дуже старою. По формі вона буде сучасна і красива, а за змістом – старою. І до цього треба готуватися», – вважає експерт.

Очікування перше – зниження комунальних тарифів

За даними дослідження КМІС, у перші 100 днів від нового президента найбільше очікують зниження комунальних тарифів. Цього хочуть 40% опитаних. До проблеми високих цін на комуналку під час кампанії так чи інакше апелювала і команда запрошених Зеленським експертів, і він сам.

Але після другого туру виборів представник команди новобраного президента Зеленського Дмитро Разумков в ефірі Фактів ICTV на запитання ведучої Анастасії Мазур, чи зможе Зеленський знизити тарифи, відповів, що це не зовсім прерогатива президента з державної точки зору.

«Вчора кампанія говорила, що президент може все і він зробить усе, а сьогодні вже починають звертатись до Закону, що мовляв, це ж не його відповідальність», – коментує політолог Микола Давидюк.

Очікування друге – зняття депутатської недоторканності

Зняття недоторканності з депутатів, суддів та президента – друге, чого, за даними КМІС, очікують українці. Представник переможця  президентських виборів Дмитро Разумков повідомив, ніби в Зеленського вже розробляють відповідні законопроекти, аби подати їх на розгляд до Верховної Ради.

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Очікування третє – мир в Україні

Закінчити війну на Донбасі – теж у списку очкувань від новоообраного президента. У цьому питанні Зеленський покладається на ті міжнародно-правові норми, що залишаються після Порошенка:

«Ми будемо діяти в будь-якому випадку в Нормандському форматі, будемо продовжувати Мінський процес, будемо його перезавантажувати», – говорить Зеленський.

Диявол Мінських угодах гкриється в їхньому трактуванні. Україна та Захід наполягають на першочерговому виконанні Росією безпекових пунктів – виведення військ і озброєнь та передачі контролю над кордоном повноцінній миротворчій місії ООН.

Путін не погоджується – він хоче, аби Україна спершу провела вибори на окупованих територіях Донбасу без виведення російсько-терористичних угруповань та зброї, щоб колабораціоністи отримали амністію, а миротворча місія ООН, за версією Путіна, має бути лише на лінії розмежування.

Путін мріє повернути Україні Донбас на умовах капітуляції, щоб Захід зняв санкції, а про Крим усі дружно забули.

Після перемоги на виборах для Володимира Зеленського протистояння з Путіним – один із найсерйозніших викликів. Після інавгурації він стане не лише президентом, а й верховним головнокомандувачем української армії. Підтримка України Заходом, якої досяг Петро Порошенко, вкрай необіхдна в боротьбі з Росією, яка шостий рік веде проти України війну.

Після оголошення результатів екзит-полів та вітання від Петра Порошенка Володимира Зеленського відразу почали вітати лідери Заходу – президент Польщі Анджей Дуда, президент США Дональд Трамп,  президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Франції Еммануель Макрон, посли Великої Сімки, канцлерка Німеччини Меркель, а також спецспредставник Держдепу США Курт Волкер. Водночас лідери Західної дипломатії та наші союзники дякують Петрові Порошенку.

Що робитиме Порошенко?

Попри провал у другому турі, Петро Порошенко не йде з політики. Свою історичну промову ввечері 21 квітня Президент розпочав зі слів, які колись сказав сер Вінстон Черчилль: «Ніколи не здавайся. Ніколи. Ніколи. Ніколи».

Надвечір 22 квітня тисячі прихильників Петра Порошенка прийшли до Адміністрації президента на вулицю Банкову, щоб подякувати за 5 рокі років роботи.

За 27 років незалежності України Петро Порошенко – єдиний президент, якого проводжають так. Володимир Зеленський також єдиний – хто отримав рекордні 73% голосів виборців.

З різних причин – хтось тому, що проти Порошенка, а хтось за низькі тарифи, високі пенсії та зарплати, хтось за російську мову, частина за вступ України в НАТО, а хтось за так званий нейтральний статус, а є й навіть такі, хто за союз із Росією. Тож будь-які рішення новообраного президента когось не влаштовуватимуть. Головне, аби ці рішення не йшли всупереч національних інтересів України.

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Теги: Володимир Зеленський, політика, Президент України, Тарас Шако
23.04.2019 11:44
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