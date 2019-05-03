Закон про мову: хто і де має говорити українською

Новий закон про мову встиг обрости купою міфів. Серед яких, мовляв, мовні інспектори будуть ловити на вулицях людей, які говоритимуть російською і штрафуватимуть їх. Отож, давайте все ж розберемось, хто і де має говорити українською.

Закон не буде поширюватися на приватне спілкування та побут, віросповідання та релігійні обряди громадян. Якою мовою спілкуватися – це ваша особиста справа.

«Закон не запроваджує дискримінацію тих, хто говорить російською чи угорською, чи кримсько-татарською. Він скасовує дискримінацію україномовців. Попри державний статус української мови, яку вона має вже 30 років, у багатьох сферах ця мова все ще залишається маргінальною, непрестижною та ігнорованою. Тобто права носіїв цієї мови дуже часто порушуються», – зазначив доктор політичних наук Володимир Кулик.

Для чого потрібен закон про мову?

Закон покликаний захистити права кожної людини на території України на отримання інформації та послуг державною мовою.

Передусім це стосується публічних сфер життя: освіти, культури, медіа, транспорту, охорони здоров’я та інших.

Проте це не означає, що, для прикладу, у лікарні всіх змусять говорити українською або офіціанту заборонять обслуговувати клієнтів російською мовою.

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Здебільшого ці байки поширює російська пропаганда. Насправді закон не пригнічує жодної іншої мови, а лише захищає українську.

Міфи про мовний закон

Поширена теза в Інтернеті: «Для того, щоб працевлаштуватися, потрібно буде скласти мовний іспит».

Певною мірою так і є, проте це стосується не всіх, а лише посадових осіб і держслужбовців. Ба більше, тих, хто захоче обіймати посади в майбутньому після набуття законом чинності.

Чи потрібно буде всім громадянам України складати мовний іспит?

«Люди, які надають публічні послуги, матимуть обов’язок володіти державною мовою на різних рівнях. Ці рівні встановлюватиме комісія зі стандартів державної мови, яку створить уряд за поданням міністерства освіти. Для більшості людей потрібно буде просто шкільний атестат», – розповів співкоординатор руху Простір свободи Тарас Шамайда.

Закон набере чинності через два місяці після його підписання Президентом і опублікування. Проте він має довгі перехідні положення. Тож поки є час для підготовки.

Українська мова – це питання, перш за все, національної безпеки. Тому не варто її ігнорувати. Зараз ми пожинаємо плоди багатовікового пригноблення з боку Московії, Царської Росії, а згодом і Радянського Союзу.

5 років тому мовне питання послужило приводом для відкритої агресії Росії проти України. То ж вчімо мову і захищаймо Україну.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ухвалили мовний законопроект №5670.