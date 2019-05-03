Хто обійме ключові посади в Україні за нового президента?

Після інавгурації Володимир Зеленський стане шостим президентом України. А це означає, що незабаром ми почуємо про перші кадрові призначення.

Які люди прийдуть до керівництва держави разом з Зеленським? І куди подінуться нинішні керівники?

Хто пішов у відставку?

Частина представників нинішньої влади почала звільнятися ще до офіційного оголошення перемоги Зеленського.

Про свою відставку після інавгурації нового президента вже заявили чотири голови обласних адміністрацій: Львівської – Олег Синютка, Миколаївської – Олексій Савченко, Закарпатської – Геннадій Москаль та Тернопольської – Степан Барна.

Формально, зі вступом на посаду нового президента скласти свої повноваження мають й інші губернатори, але вони з публічними заявами не поспішають.

Кого має призначити новий президент?

Новий президент має визначитися і з головою власної адміністрації, також він може запропонувати нові кандидатури Генерального прокурора, голови СБУ, міністрів закордонних справ та оборони, секретаря РНБО.

Та в команді Володимира Зеленського не поспішають розкривати карти стосовно кадрових призначень.

Спочатку казали, що зі всіма портфелями визначяться до інавгурації, тепер же натякають, що це може відбутися лише після офіційного вступу Зеленського на посаду.

Чи розпустить Зеленський Верховну Раду?

На думку фахівців, багато чого стосовно кадрових питань буде залежати від того, чи піде новообраний президент на достроковий розпуск Верховної Ради.

Наприклад, Зеленський вже зустрічався із діючим прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом . Прем’єр відзначив, що готовий співпрацювати з новим президентом, у разі співпадіння поглядів і цінностей.

«Якщо буде розпущено Раду, Гройсману не буде сенсу залишатися на цій посаді. Я думаю, він сам піде і буде готуватися до парламентських виборів. Якщо парламентські вибори будуть відбуватися планово, мені здається, що Гройсман буде тягнути, і як мінімум до осені він просидить. Він буде намагатися знайти якийсь консенсус і компроміс із Зеленським. Гройсман сам по собі неконфліктний, він буде намагатися шукати політичну вигоду», – вважає політолог Анатолій Октисюк.

Про всяк випадок власну передвиборчу кампанію до парламентських виборів Гройсман вже розпочав. Борди з рекламою Кабміна Гройсмана можна побачити по всій країні.

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Міністр закордонних справ

Може на певний час залишитися на посаді і діючий міністр закордонних справ Павло Клімкін, припускають фахівці. Адже, з одного боку, гострої потреби перезавантажувати МЗС наразі немає, це не критичне питання, відзначають експерти.

З іншого, в команді Зеленського поки відсутня 100% кандидатура на цю посаду, тривають консультації з окремими українськими послами, а колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, якому пророкували цей пост, вже заявив, що його робота в МЗС не цікавить.

Сам Клімкін теж не виключив, що залишиться на чолі МЗС після зміни президента.

Генеральний прокурор

Інша справа – посада Генерального прокурора. Діючий очільник прокуратури Юрій Луценко поки не заявляв про свою відставку, хоча до виборів обіцяв, що в травні піде з відомства і повернеться в політику. Утім, Зеленський схоже долю Луценко вже вирішив.

«Луценко – це стара команда, ми будемо призначати нових людей, і це стосується не тільки пана Луценка», – говорить Зеленський.

Міністр оборони

Чи не єдина конкретна кандидатура, яка є в команді Зеленського, стосується очільника міністерства оборони.

На цю посаду претендує Іван Апаршин, який прямо про це заявляє та вже навіть підготував власну військову доктрину.

Голова Адміністрації президента

Утім не слід забувати, що того ж Генпрокурора, міністрів чи голову СБУ звільнити або призначити має Верховна Рада.

На відміну від, наприклад, голови Адміністрації президента, якого Зеленський може визначити самостійно, і, скоріш за все, призначить на це близьку до себе людину з компанії Квартал, прогнозують фахівці. Найчастіше у зв’язку з цим називають друга дитинства Зеленського, голову його передвиборчого штабу Івана Баканова.

Все інше дійсно багато в чому буде залежати від відносин нового президента з Верховною Радою.

Тож подивимось, чи справді в керівництві держави з’являться нові люди, чи нове – це забуте старе?

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого українці чекають від президента Зеленського?

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