Нові правила техогляду авто: що змінилося?

З 1 травня в Україні змінилася процедура проходження техогляду авто. Кого торкнуться нововведення, та що саме змінилося?

Самоклейна мітка

З 1 травня цього року автовласники отримуватимуть разом з паперовим бланком про проходження техогляду також самоклейну мітку-чіп. Водію потрібно буде закріпити її з внутрішньої сторони у правому верхньому куті лобового скла.

«Нововведення зменшить ризик фальсифікації протоколів ОТК. Також, контролюючим органам буде легше перевіряти, чи допущено певний транспортний засіб до участі в дорожньому русі: інформацію з самоклейної мітки радіочастотної ідентифікації незабаром стане можливо зчитувати з відстані за допомогою спеціального технічного устаткування», – пояснюють у сервісному центрі МВС.

Кого торкнуться нововведення?

Нові правила торкнуться тих, хто був зобов’язаний і раніше проходити перевірку транспорту. Передусім, пасажирського та комерційного авто.

«Це стосується вантажних автомобілів, таксі, автобусів, транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів, а також вантажів. А також легкових автомобілів, які використовуються в комерційних цілях», – говорить юрист ДмитроПартола.

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Що робити тим, хто має дійсний техогляд, який був пройдений до 1 травня?

У постанові Кабінету Міністрів зазначено: якщо власник транспортного засобу отримав бланк протоколу до набрання чинності нововведень, він зможе користуватися ним до завершення строку дії, тобто певний час їздити без так званої радіомітки.

Що перевіряють?

Під час техогляду уповноважені перевіряють гальма та рульове керування, шини та колеса, зовнішні світлові прилади, при наявності – газове обладнання, а також здатність скла пропускати світло. Сам техогляд супроводжується фотофіксацією. На світлинах має бути чітко видно марка, колір, номерний знак транспортного засобу, а також дата та час проведення перевірки.

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