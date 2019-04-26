Великдень 2019: як обрати якісну паску?

Скоро Великдень. Хтось уже випікає паски вдома, а хтось планує купувати в магазині. Та будьте обережні, адже не все, що продають, можна спокійно їсти.

Прилавки вже заповнені пасками, різноманітними посипками до них, барвниками для яєць. Але мало хто знає, що разом з ними додому можна принести купу небезпечних хвороб.

Як обрати барвник для яєць? На що звертати увагу

Уважно перевіряйте склад. Якщо ви побачили ванільний барвник Е 155, знайте – він заборонений, адже викликає алергічну реакцію.

Від добавок Е-110, 122, 124, 155 теж краще відмовитись. При захворюванні травної системи вони можуть спровокувати алергію, дисбактеріоз або порушення мікрофлори кишечника. До речі, з посипками на паску та ж історія.

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Як обрати паску?

Зазвичай, у супермаркетах продають паски без наліпки зі складом. Тобто ви можете лише здогадуватись, з якими домішками її приготували. Отож, якщо зустріли таку випічку, то краще обрати іншу.

Перевіряйте термін придатності. Паска не може стояти місяцями. І хоч для частини українців Великдень ще попереду та для деяких пасок термін придатності вже минув.

Попереду ще багато свят, і безсоромні продавці можуть цим скористатися, щоб заробити побільше грошей. Будьте обачні та бережіть себе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати на Пасху.

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