Що подивитись у Празі: ТОП місць, про які знає не кожен

Що подивитись у Празі? Це питання виникає в кожного, хто планує самостійну подорож до столиці Чехії.

Безумовно, говорячи про це місто, неможливо не згадати знамениті Празький град чи Карлів міст. Але ми не хочемо розповідати про те, що ви й так побачите в будь-якому путівнику.

Ранок у Великому Місті підготував ТОП цікавих місць і розваг Праги, про які знає не кожен. А наприкінці статті на вас чекає приємний бонус від телеведучих – Антона Равицького, Павла Казаріна та Юлії Зорій 🙂

Музей секс-машин

Sex Machines Museum – місце справді унікальне. Це єдиний у світі музей, присвячений сексуальним пристроям.

Тільки уявіть – тут зібрано понад 300 експонатів, серед яких є навіть… секс-кібермашіна! Ми не наважимося перераховувати весь асортимент, але повірте – подивитись тут є на що 🙂

Також у музеї є ретро-кінотеатр, де крутять старовинні еротичні фільми, зняти ще на початку XX століття.

Звісно, до 18 років вхід до музею суворо заборонено 🙂

Також читайте Що подивитись в Єгипті, окрім пірамід

Злата улочка

Злата улочка – одне з найбільш колоритних місць Праги.

У давнину в мініатюрних будиночках з кольоровими фасадами мешкали майстри-ювеліри, звідси й назва.

А в 1916-17 роках одному з них жив і працював видатний письменник-екзистенціаліст Франц Кафка.

Сьогодні це місце – справжня знахідка для любителів викладати яскраві фото в Інстаграм.

Лайфхак: вдень вхід на Злату вуличку – платний. А от після 18.00 прогулятися нею можна абсолютно безкоштовно.

Вінарна Чертовка – найвужча вулиця в Празі

Ще одна незвичайне місце Праги – Вінарна Чертовка. Це найвужча в місті вуличка – її ширина складає лише 70 сантиметрів!

Прохід між будинками настільки маленький, що вміститися тут може тільки одна людина. Тож аби уникнути заторів, з обох кінців Чертовки встановили світлофор.

Проходити по найвужчій вулиці міста можна тільки на зелене світло. Тож не забудьте натиснути кнопку світлофора, аби не довелося повертатися назад на півдорозі.

Також читайте Як купити дешеві авіаквитки: 7 порад від мандрівника

Пивні ванни

Усі ми чули про ванни з шампанського. Але в Чехії надають перевагу іншому напою: тут купаються в пиві.

Пивні ванни – це не лише оригінальна розвага, але й потужний профілактично-лікувальний засіб. Вони чудово знімають стрес, нормалізують нервову систему, покращують травлення.

А головне – мають унікальну здатність відновлювати молодість та красу!

Процедура проходить приблизно так. Дубову бочку наповнюють теплою хмільною сумішшю, часто – з додаванням ароматних трав. Точний рецепт пивних спа-процедур тримається в таємниці.

Ванну треба приймати близько 20 хвилин, після чого вас закутають у ковдру з овечої вовни і вкладуть у ліжко ще на півгодини.

Стіна Джона Леннона

Після смерті легендарного соліста The Beatles Джона Леннона в Празі поступово почала вимальовуватися стіна його пам’яті. Спочатку тут було лише кілька надписів і графіті, пов’язаних із творчістю «Бітлів».

Місцева влада намагалася зупинити народну творчість. Але охочих залишити тут картинку чи рядок з пісні виявилося аж надто багато.

Яких тільки заходів не вживали! Втім ані камери відеоспостереження, ані охорона, ані зафарбовування малюнків не допомогли. Портрет соліста The Beatles знову й знову виникав на стіні.

Тож сьогодні стіна Леннона – це тисячі різнокольових графіті: цитати з пісень, ілюстрації до хітів, портрети співака.

Палкі фанати The Beatles упевнені: десь серед тисяч написів навіть причаївся і автограф самого Леннона. Насправді ж, культовий артист ніколи не був у Празі. Тільки тсс… 🙂

Вибір телезірок

Ми запитали у ведучих програми “Ранок у Великому Місті” на ICTV, що їм найбільше подобається у Празі.

Юлія Зорій

Вперше я потрапила до Праги на Різдво. Дуже мені хотілося поринути в атмосферу свята, різдвяних ярмарків з їхніми смаколиками і сяючих будиночків, окутаних таємницями і містикою.

Мені сподобалося абсолютно все! Але найбільше я була в захваті від… зоопарку. Правда!

Це величезна територія, де тварини перебувають у максимально комфортних для них умовах.

Мені не вистачило дня, щоб обійти весь зоопарк, але емоції зашкалювали, як у малої дитини 🙂

Більше того, у зоопарк я приїхала, коли погода буда сонячна і тепла, а коли вийшла з чергової секції, то на вулиці був справжнісінький снігопад. Що додало особливого настрою!

Павло Казарін

Ти приїжджаєш до Праги, заздалегідь знаючи, що тебе чекає. Яскраве застілля. Непогані вина. Господиня буде водити тебе по своєму будинку, показуючи старі, але не застарілі інтер’єри. Відмінне поєднання віку, досвіду і доглянутості.

Це місто без зобов’язань. Ти можеш приїжджати в нього, як у будинок до старих знайомих. Воно дозволяє курити в кафе і приходити в ресторани з собаками. Офіціанти завжди винесуть миску води домашньому улюбленцю і принесуть попільничку – рідкісне, за теперішніми європейськими мірками, явище.

Місто створює відчуття затишного заїжджого двору, в якому пишаються репутацією і не хочуть розмінюватися на мегаполісність.

Антон Равицький

Улюблене місце в Празі – найочевидніше і туристичне: Карлів Міст. Гарний, відкритий усім вітрам, з нього видно красу міста, річку.

Дуже класно зустрічати там захід сонця, коли місто загортається в сутінки і запалює вогні.

А ще там можна загадати бажання, яке обов’язково збудеться, я перевіряв.

Аліна Литвиненко

Також читайте Тури вихідного дня: топ-3 напрямки по Україні

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.