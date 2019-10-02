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ICTV / Ранок / Тури вихідного дня: топ-3 напрямки по Україні / 02.10.2019 14:04
02.10.2019 14:04
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Тури вихідного дня: топ-3 напрямки по Україні

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Куди поїхати на вихідні в Україні – ТОП напрямків турів вихідного дня.

Подорожі за кордон – це, безумовно, дуже цікаво. Але не варто забувати, що й в Україні є що подивися. Причому, не тільки влітку. Ранок у Великому Місті підібрав для вас ТОП напрямків з Києва, куди можна поїхати на вихідних у будь-яку пору року.

Куди поїхати в Україні – тури вихідного дня

Куди поїхати: Берегово, Закарпатська область

Що відвідати: Термальні басейни

Берегово – ідеальний напрямок любителів пляжного відпочинку. Тут навіть взимку можна поплавати в термальних басейнах під відкритим небом.

Тільки уяви: навколо сніг і зимові пейзажі, а вам у басейні – тепло і приємно. Адже температура в них цілорічно складає 35-36 градусів.

До речі, вода з берегівських термальних джерел – цілюща.

Вона багата на мінерали та мікроелементи, завдяки яким – сприяє лікуванню ендокринних і серцево-судинних хвороб. Та допомагає заспокоїти розхитані нерви.

термальний басейн берегове

жінка в басейні фото

Куди поїхати: Канів, Черкаська область

Що відвідати: Музей Тараса Шевченка

Якщо ти любиш творчість Тараса Шевченка – обов’язково відвідай Канів. Адже саме в цьому місті похований видатний поет і художник.

Тож не дивно, що головна гордість міста – Шевченківський національний заповідник.

Тут на мальовничій Чернечій горі примостилися Пам’ятник, могила та музей видатного письменника.

В експозиції основного музею можна побачити аж 20 тисяч пов’язаних із Шевченком експонатів. Серед них – і особисті речі, і рукописи творів, і перші видання Кобзаря, і автопортрети…

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Окрім, власне, музею є на території заповідника унікальна Тарасова світлиця.

Це перший в Україні етнографічний музей, присвячений Шевченку. Його створив незабаром після смерті митця, у 1884 році, троюрідний брат Кобзаря Варфоломій Шевченко.

Одним словом, подивитись тут точно є на що. Особливо для тих, хто цікавиться літературою та історією України.

світлиця шевченка фото

Куди поїхати: Опішня, Полтавська область

Що відвідати: Музей гончарства              

Селише Опішня, що на Полтавщині, називають столицею українського гончарства. І не дарма. Адже цим ремеслом тут займаються (не повіриш!) аж три тисячі років!

В Опішні працює найбільший в Україні музей гончарства.

І, що цікаво, тут можна не тільки дізнатися історію української кераміки, а й своїми руками створити вазу або глечик. Тож якщо хочеш відчути на дотик м’яку й податливу глину – тобі точно сюди.

глиняні вироби фото

ліпка глечика

Нагадаємо, раніше ми публікували 7 правил бюджетної подорожі.

Аліна Литвиненко

 

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Теги: Аліна Литвиненко, туризм
02.10.2019 14:04
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