У дитсадок і школу як на свято: зачіски для справжніх принцес

Прості та елегантні зачіски для дівчаток.
Виховувати маленьку принцесу — неабияке задоволення.
Різнобарвні сукеночки, лаковані туфельки і… експеременти з волоссям.
Куди ж без них у школі чи дитсадку?
Саме тому Ранок у Великому Місті підготував ТОП-5 зачісок для дівчаток, які не займуть багато часу.Також по темі: Пора пробудження та моди: стильні зачіски на весну 2021 Круті зачіски на волосся середньої довжини (ФОТО) Модні зачіски 2021: простота та невибагливість стали трендом
ТОП-5 зачісок для дівчаток
Мальвінка
Традиційно розпочнемо із класики.
Хіба є дитяча зачіска простіша й елегантніша, ніж мальвінка?
Цілком зрозуміло, чому з віком любов до неї не гасне.
Ця зачіска дозволяє похвалитися своїм довгим волоссям і водночас захищає від неслухняних пасм, які лізуть в очі.
Щоб мальвінка виглядала цікавіше й урочистіше, виконай об’ємне французьке чи зворотнє плетіння пасем спереду, а розпущене волосся злегка підкрути.
Французькі косички
До речі, про ефект святковості.
Поглянь-но на цю зачіску.
Об’ємні французькі косички ладні стати креативним доповненням до образу.
Вони відмінно виглядатимуть як у поєднанні зі шкільною формою, так і з красивою сукнею.
- Розділи волосся навпіл, створивши рівний проділ;
- Розправ його для створення об’єму;
- Починай плести косичку, підкладаючи бічні пасма під центральне;
- Можеш перетворити косички в низькі хвостики, як на фото.
Креативні колоски
Класичне плетіння колосків, схоже, не збирається втрачати своєї актуальності.
Проте значно цікавіше буде і тобі, і малечі, якщо до звичної зачіски додаватимеш креативу.
Можливо, спробуй виконати зворотній колосок, або створи хитросплетіння бічних пасм обох косичок.
Знайди в Інтернеті кілька відео-уроків, надихайся та створюй щось своє!
Риб’ячий хвостик
Ще одна зачічка, що вже стала легендарною.
Вона допомагає максимально прибрати довжину і не втратити при цьому вигляду справжньої принцеси.
Щоб створити “риб’ячий хвіст”:
- збери волосся у високий хвіст;
- розділи його на дві частини;
- з кожної частини по черзі бери невелике пасмо і переміщай у протилежну сторону;
- завершивши плетіння, закріпи його мініатюрною резинкою під тон волосся.
Міккі Маус
Ця зачіска стане однією з улюблених у твоєї дівчинки.
Адже тепер вона може бути схожою на всіма обожнюваного анімаційного персонажа.
Щоб перетворися у Міккі Мауса, слід:
- розділити волосся навпіл
- закріити його з одного боку у вигляді вушка за допомогою резинок і затискачів
- обгорнути резинкою тонкі пасма волосся і зафіксувати його позаду із допомогою крабика.
Варіацій цієї зачіски є маса.
Обирай, що до вподободи найбільше, і експерементуй на здоров’я.
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-5 зачісок на довге волосся.
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