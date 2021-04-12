У дитсадок і школу як на свято: зачіски для справжніх принцес

Прості та елегантні зачіски для дівчаток.

Виховувати маленьку принцесу — неабияке задоволення.

Різнобарвні сукеночки, лаковані туфельки і… експеременти з волоссям.

Куди ж без них у школі чи дитсадку?

Саме тому Ранок у Великому Місті підготував ТОП-5 зачісок для дівчаток, які не займуть багато часу.

ТОП-5 зачісок для дівчаток

Мальвінка

Традиційно розпочнемо із класики.

Хіба є дитяча зачіска простіша й елегантніша, ніж мальвінка?

Цілком зрозуміло, чому з віком любов до неї не гасне.

Ця зачіска дозволяє похвалитися своїм довгим волоссям і водночас захищає від неслухняних пасм, які лізуть в очі.

Щоб мальвінка виглядала цікавіше й урочистіше, виконай об’ємне французьке чи зворотнє плетіння пасем спереду, а розпущене волосся злегка підкрути.

Французькі косички

До речі, про ефект святковості.

Поглянь-но на цю зачіску.

Об’ємні французькі косички ладні стати креативним доповненням до образу.

Вони відмінно виглядатимуть як у поєднанні зі шкільною формою, так і з красивою сукнею.

Розділи волосся навпіл, створивши рівний проділ; Розправ його для створення об’єму; Починай плести косичку, підкладаючи бічні пасма під центральне; Можеш перетворити косички в низькі хвостики, як на фото.

Креативні колоски

Класичне плетіння колосків, схоже, не збирається втрачати своєї актуальності.

Проте значно цікавіше буде і тобі, і малечі, якщо до звичної зачіски додаватимеш креативу.

Можливо, спробуй виконати зворотній колосок, або створи хитросплетіння бічних пасм обох косичок.

Знайди в Інтернеті кілька відео-уроків, надихайся та створюй щось своє!

Риб’ячий хвостик

Ще одна зачічка, що вже стала легендарною.

Вона допомагає максимально прибрати довжину і не втратити при цьому вигляду справжньої принцеси.

Щоб створити “риб’ячий хвіст”:

збери волосся у високий хвіст;

розділи його на дві частини;

з кожної частини по черзі бери невелике пасмо і переміщай у протилежну сторону;

завершивши плетіння, закріпи його мініатюрною резинкою під тон волосся.

Міккі Маус

Ця зачіска стане однією з улюблених у твоєї дівчинки.

Адже тепер вона може бути схожою на всіма обожнюваного анімаційного персонажа.

Щоб перетворися у Міккі Мауса, слід:

розділити волосся навпіл

закріити його з одного боку у вигляді вушка за допомогою резинок і затискачів

обгорнути резинкою тонкі пасма волосся і зафіксувати його позаду із допомогою крабика.

Варіацій цієї зачіски є маса.

Обирай, що до вподободи найбільше, і експерементуй на здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-5 зачісок на довге волосся.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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