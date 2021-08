Не “білий верх, чорний низ”. Модні образи за правилами шкільного дрес-коду

Як стильно одягнутися в школу — образи для дівчат та хлопців.

Хочемо ми цього чи ні, але навчання не за горами.

А отже, вже можна планувати обновки для своїх школярів та школярок.

Якщо приділяти увагу деталям, вміло поєднувати їх між собою і прочитати цей матеріал Ранку у Великому Місті, то й у школу можна ходити, як на фешн-показ.

І ніякий учнівський дрес-код не завадить!

Якими б прогресивними не були сучасні школи, є елементи гардеробу, яким там не місце. Зокрема:

Шкіряні штани і спортивні костюми теж не вітаються.

Так школярки відчуватимуть себе не лише солідно, а й стильно і доречно.

Ось кілька ідей модних образів для дівчаток:

Сильно помиляються ті, хто думають, що форма обов’язково має бути нудною та ненависною.

Якщо правильно підібрати фасон та слідкувати за останніми трендами, то з її допомогою можна заявити про свій відмінний смак.

До того ж шкільна форма чудово поєднується з іншими елементами гардеробу, як-от мінімалістичний светрик.

Шотландську клітинку носять не лише молодші класи!

Модниці з усього світу обирають її для походу в університет чи лампових посиденьок у кав’ярні.

Костюми офіційно-ділового стилю були створені не тільки для бізнес-леді та офісних працівниць.

Для кожної школярки вони теж стануть швидким та виграшним рішенням.

Яке і впевненості для усної відповіді додасть, і дозволить погратися з найсміливішими відтінками.

У гардеробі кожної школярки має бути однотонна сукня якогось базового кольору.

Чорний, для прикладу, хоч і виглядає суворо, є мега стильним рішенням.

А щодо фасону, то найкраще підійдуть вільні сукенки не надто короткої довжини.

Вони чудово пасуватимуть, як до ніжних туфель, так і до брутальних черевиків.

Без джинсів у сучасних реаліях не обійтися.

Вони не лише стильні, а й практичні та комфортні.

Для школи найкраще підійдуть прямі або широкі джинси із завищеною талією, без будь-яких потертостей чи нашивок.

Щоб виглядати офіційніше, можна поєднати їх із оверсайз-жакетом.

І наостанок один з найстильніших атрибутів жіночого гардеробу за версією кількох минулих сезонів — безрукавки.

Вони чудово зігріватимуть у прохолодну погоду, а також допоможуть зберегти присмак ділового стилю.

От подивись, як круто вони поєднуються із завжди актуальними білими сорочками.

Не настільки все одноманітно у хлопців, як ти собі думаєш.

З діловим костюмом можна ого-го як експерементувати!

Ось кілька прикладів від головних маленьких модників Instagram:

Також для холодної погоди пригодиться поєднання оверсайз светр+вільні джинси:

Нагадаємо, раніше ми розповідали головні правила стильного офісного дрес-коду.

Фото: Unsplash

