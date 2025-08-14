Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV Ранок 14.08.2025 13:53
14.08.2025 13:53
Як правильно стояти в планці: ефективна вправа

Поради та правила, як правильно стояти в планці.

Планка є однією з найефективніших фізичних вправ. Проте варто звернути увагу, що важливо правильно її виконувати. А це не так і просто.

Тому Ранок у Великому Місті розповість тобі основні поради, які допоможуть тобі правильно стояти в планці та підтримувати свою фізичну форму.

Навіщо потрібно стояти в планці

Планка, перш за все є чудовою вправою, щоб зміцнити своє тіло. Тут ми задіюємо не тільки м’язи кора, але й руки, спину та ноги.

Попри те, що, на перший погляд, це звичайна, статична, нічим не примітна вправа, вона є складною, а при неправильному виконанні можна навіть собі зашкодити.

Тренери наголошують, що планка є набагато ефективнішою за скручування.

Під час цієї вправи ми задіюємо внутрішні м’язи, і при цьому опрацьовуємо нейром’язовий зв’язок мозок-м’яз.

Тобто, коли ти робиш планку, твій мозок починає активно думати про ті частини тіла, які мають напружитись, і їх потрібно максимально відчути.

планка фото

Основні правила, як стояти в планці

Отож, що потрібно робити, щоб правильно стояти в планці?

Планка схожа на вихідне положення під час віджимань. Ти опираєшся на прямі руки та ноги.

Спина обов’язково має бути прямою, без жодних прогинань. Сідниці теж мають бути на рівні спини. Не нижче, і не вище.

Зафіксувавши своє тіло, ти стоїш так певний час.

Якщо в тебе не було досвіду ні просто фізичного, ні стояння в планці, то варто почати з мінімуму – 20 секунд по три підходи. Потім можна збільшувати час.

Можна чергувати планку. Тобто спочатку стояти на двох руках, потім на одній по черзі.

Пізніше варто спробувати стояти в планці і спиратись не на прямі руки, а на лікті. Так ефективність ще вища. Проте така вправа буде ще складнішою.

Згодом планка стане для тебе звичним явищем. Ти зможеш тримати своє тіло та м’язи в тонусі.

Варто пам’ятати, що планка не є основною вправою, і не потрібно обмежуватись тільки нею. Роби її в комплексі з іншими.

Дотримуйся наших порад, займайся спортом правильно та турбуйся разом з нами про своє здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про гімнастику для обличчя.

Фото: Pixabay

Дарина Реготун

Теги: вправи, планка, фізичне тренування
14.08.2025 13:53

