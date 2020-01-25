Фейсфітнес: міфи про гімнастику обличчя

Фейсфітнес – це комплекс спеціальних тренувань м’язів обличчя. За допомогою вправ можна зменшити зморшки, підтягнути контур обличчя, зробити рівний тон шкіри без втручання косметичних засобів.

Проте через самостійні заняття може з’явитися хибна думка щодо процесу та результату фейсфітнесу, через що викликати невиправдані очікування.

Міф №1 – фейсфітнес має швидкий результат

Потрібно розуміти, що тренування обличчя таке саме, як тренування тіла, але інших м’язів. Якщо зробити вправи тільки кілька разів, то ефекту ти точно не побачиш.

Головне – регулярність. Варто одразу налаштувати себе на тривалу роботу мінімум від 3 місяців, але перший результат з’явиться вже після двох тижнів.

«Звичайно, що чим більш комплексний підхід, тим він кращий. Якщо людина правильно харчується, веде здоровий спосіб життя, займається спортом, займається фейсбілдингом, ходить на масаж, то звичайно ж в комплексі це буде працювати краще», – зауважує власниця і тренер школи фейсфітнесу – Євгенія Баглик.

Міф №2 – після 40 робити гімнастику вже пізно

В будь-якому віці можна почати займатися фейсфітнесом. Навіть якщо тобі 20 чи 60 років. М’язи не мають віку, а тим паче м’язи обличчя невеликого розміру, тому легко піддаються змінам.

Звичайно, якщо раніше почати, то можна боротися з меншою кількістю проблем. Але якщо це було єдине заперечення, про вікові обмеження, то можеш сміливо про нього забути.

Міф №3 – ігнорування болю

«Треба перетерпіти біль заради результату».

Ні в якому разі не має бути дискомфортних відчуттів і тим паче біль.

В такому випадку є дві причини: невірно виконана вправа або хвороби шкіри. Відповідно, треба звернути увагу на правильність виконання та проконсультуватись у лікаря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Давидовська (@annadavidovska) 28 Сен 2019 в 5:55 PDT

Міф №4 – якщо припинити гімнастику, то стане гірше, ніж було до тренування

Якщо на постійній основі займатися вправами і припинити їх, то через кілька місяців шкіра повернеться до того стану, який у вас був до початку занять.

Ми бачимо свої результати під час занять, але коли закінчуємо їх, на контрасті бачимо зміну еластичності шкіри. Це лише контраст.

Зазвичай, ті хто вже почав займатися над собою – не припиняють заняття, а підтримують стан обличчя кількома вправами на тиждень.

Міф №5 – чим більше навантажуєш м’язи, тим краще

Як вже було сказано в другому пункті – м’язи на обличчі тонкі, мають багато різних кріплень.

Тому при більшому напруженні виникають спазмові м’язи, які скорочуються і тягнуть за собою сусідні, через що виникають зморшки.

Потрібно спочатку розслабити ці частини обличчя масажем, і тільки згодом приступати до гімнастики.

Рекомендується контролювати активну міміку і не напружувати сильно м’язи. Пам’ятаймо: треба слідкувати за якістю зроблених вправ, а не за кількістю.

Анастасія Закомолдіна

Фото: Unsplash, Pixabay

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