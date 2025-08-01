Ранок у великому місті 2025 – випуск 145 від 01.08.2025

Не пропустіть улюблене ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 випуск 145 від 01.08.2025, в якому ви дізнаєтеся, чому російська аграрна галузь опинилася на межі краху. Що насправді відбувається із сільським господарством рф, чому експерти б’ють на сполох і чи загрожує країні продовольча криза – пояснить політичний оглядач Костянтин Ігнатчук.

У рубриці «Миколина погода» ведучий Микола Луценко поділиться не лише прогнозом, а й настроєм. Чекаєте спеку чи раптові грози? А можливо, несподівану прохолоду? Дізнайтесь у проєкті Ранок у великому місті 2025, як підготуватися до змін і чому навіть дощ може бути хорошою новиною!

Також у шоу ICTV2 на вас чекає викриття фітнес-міфів, в які ми вірили роками. Чи справді 10 000 кроків на день – це про здоров’я? І хто насправді вигадував ці цифри? А ще – гучні прощання з легендами. Оззі Осборн і Халк Гоган – символи епохи, що пішли майже одночасно. У «Зіркових новинах» – історія двох незламних героїв сцени й рингу, яких пам’ятатимуть мільйони. Тож не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 145 від 01.08.2025 на сайті телеканалу ICTV2 та починайте свій день яскраво!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 144 від 31.07.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски