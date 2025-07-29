Ранок у великому місті 2025 – випуск 142 від 29.07.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск від 29.07.2025, у якому ви дізнаєтеся, як звичайна туристична мандрівка з Вінниці перетворилася на стресовий квест. Пасажири зламаного автобуса змушені були йти пішки, а туроператор – зник. Хто винен у зриві відпочинку та як захистити свої права – розкаже команда проєкту Ранок у великому місті.

Крім цього, в рубриці «Миколина погода» шоу ICTV2 ведучий Микола Луценко розповість, що принесе новий тиждень: коли очікувати сонця, а коли варто не виходити без парасолі. А ще на вас чекають літні прикмети та настрій, який не зіпсує жодна хмара!

Також не пропустіть дивовижні історії з рубрики «Шалені факти»: у Китаї студентів змушували здавати кров заради оцінок! Чому вони так довго мовчали й хто врешті заговорив? Чи правда, що король Людовік XIV мився всього тричі за життя? І що спільного між середньовічною гігієною та сучасними міфами про тіло й мозок? Відповіді вже у випуску! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 на сайті телеканалу ICTV2 та починайте свій день з новин, які точно вас здивують!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 141 від 28.07.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски