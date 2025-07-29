У сучасних інтер’єрах місце зберігання перестало бути просто великою шафою у кутку.

Сьогодні це частина архітектури простору: вбудовані системи, непомітні модулі, багатофункціональні секції, що не порушують загальної композиції. І головне — нічого не видається громіздким чи зайвим.

Як це влаштовано? Завдяки правильному плануванню та фурнітурі, яка працює на зручність і невидимість.

Принцип “мало — не значить недостатньо”

Замість однієї великої шафи на всю стіну — декілька зонованих рішень, кожне з яких відповідає конкретній функції. Ніші, модулі під вікнами, пенали у кухні, висувні секції під сходами — усе це формує складну, але логічну систему зберігання. Тут важливо не кількість, а ефективність.

У таких інтер’єрах саме меблева фурнітура стає ключовим інструментом: вона дозволяє відкривати фасади без ручок, повертати полиці на 180°, витягувати шухляди з глибини, підіймати кришки однією рукою. І саме ці деталі роблять систему дійсно продуманою.

Як прибрати зайве з поля зору правильно

Щоб системи зберігання не привертали увагу, їх ховають у стіни, об’єднують з оздобленням або будують за принципом “фасаду, що зникає”. Шафа стає частиною перегородки або ніші, а кухня зливається з фоном стіни — без ручок, без глянцю, з однорідною поверхнею.

Серед технік, які працюють:

натискні механізми без ручок;

фасади з вбудованими профілями;

дверцята, які відкриваються вгору чи вбік;

пенали з повним висувом;

вбудовані шухляди у диванах і подіумах.

Такі рішення з’являються не на стадії дизайну, а ще під час вибору матеріалів і фурнітури. А отже, важливо мати доступ до перевірених варіантів — подивитися їх можна тут: https://viyar.ua/ua/catalog/mebelnaya_furnitura/.

Сучасні системи дозволяють налаштувати хід шухляд, силу натискання, амортизацію дверцят і навіть кут відкриття в складних зонах. Особливо варто звернути увагу на модульні механізми — вони адаптуються під різну глибину, висоту й конфігурацію меблів без потреби у складних перерахунках чи переробках. Це економить і час, і простір.

Комфорт у русі

Те, наскільки легко відкривається секція, чи не гримають дверцята, наскільки плавно працює механізм — це не лише про приємність, а й про відчуття якості. У невеликих інтер’єрах це особливо відчутно: шафа поруч із ліжком, кухня поряд із зоною відпочинку, комора — біля ванної. Усе працює в одній сцені, і дрібниці стають визначальними.

Якщо раніше меблі підлаштовувалися під простір, то зараз простір вибудовується навколо меблів — компактних, вбудованих, гнучких. Зрештою речі залишаються під рукою, але не на виду — саме це і створює відчуття порядку.

При нормальній добової тривалості сну близько третини нашого життя проходить у спальні. Тому оформлення цієї кімнати має не аби яке значення. Тож Ранок у Великому Місті підготував перелік речей, яких не повинно бути у спальні.