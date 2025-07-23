Сувеніри, прикрашені логотипом бренду,— це стильний і корисний подарунок, який ефективно сприяє просуванню компанії, покращенню її іміджу та підвищує зацікавленість клієнтів до продукції чи послуг.

Але так вони працюють, якщо не припадають пилом на полиці, а використовуються постійно. Тому важливо вибрати правильну продукцію.

Вдалим рішенням є термокружки з друком логотипу або слогана бренду. Замовити друк на термочашках можна в компанії VIP-Print.

Переваги термочашок із друком як сувеніра

Термокружку з фірмовим знаком для подарунка клієнтам, партнерам, співробітникам вибирають із різних причин. До основних належать такі:

універсальність — усі люди користуються посудом, тому шанси на те, що про подарунок не забудуть, досить високі;

корисність — термочашки можна взяти на роботу, на риболовлю, пікнік, у подорож тощо, отже, їх побачать інші люди, які, ймовірно, зацікавляться брендом;

ціна — термочашки дорожчі, ніж, скажімо, ручки чи блокноти, тому такий подарунок є свідченням успішності та солідності компанії.

Важливо й те, що поверхня термочашки дає змогу розмістити зображення, яке буде помітним не лише зблизька.

Кому можна подарувати термокружку з друком

Термочашка є чудовим корпоративним презентом. Вона вписується в стиль, сприяє більш лояльному ставленню працівників до керівництва, створює відчуття причетності до колективних цінностей.

Сувенір також доцільно дарувати vip-клієнтам, спонсорам, бізнес-партнерам. Брендована термочашка — це хороший подарунок учасникам конференції чи акції, переможцям розіграшу.

Приводом для отримання презента може бути певна подія, наприклад, річниця створення компанії чи збільшення кількості користувачів до 100 тисяч. Сувенір можна запропонувати, скажімо, “ювілейному” відвідувачеві чи імениннику.

Термочашки з друком логотипа — вдалий вибір для сувеніра колегам, клієнтам, партнерам. Ситуацій для подарунка, який просуватиме бренд, багато. Головне, щоб сувенір був естетично оформлений. З цим завданням відмінно справляється компанія VIP-Print.

Якщо ж є потреба підібрати щось цікаве для коханого: читай наступний матеріал. Ранок у Великому Місті запропонує найкращі ідеї для подарунка чоловікові.