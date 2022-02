Від звичайного чорного до гурманських сортів. Як правильно заварювати різні види чаю

Правильна технологія приготування різних видів чаю.

Цікаво, як багато людей можуть уявити собі день без чашечки гарячого ароматного чаю?

Через те, що ритуал заварювання цього напою став буденністю, більшість з нас не вбачають у ньому жодного мистецтва.

Проте, знаючи секрети приготування чаю, можна неабияк поліпшити його смак та аромат.

Ранок у Великому Місті зараз про все розповість.

У світі існують тисячі сортів і видів цього напою, але сьогодні ми розповімо лише про найбільш популярні з них.

Почнемо з абсолютного лідера зі споживання — на нього припадає 75% всіх продажів.

До речі, в Китаї його називають червоним, орієнтуючись не на колір заварки, а на відтінок самого напою.

Зелений чай є досить вимогливим до умов заварювання.

Його не можна заварювати окропом і небажано довго настоювати, інакше — у смаку може з’явитися гіркота.

Найвища температура заварювання — 80-87 градусів, час — близько трьох хвилин. Чим крупніший листок, тим вища температура заварювання.

Прийнято додавати гарячу воду до чайного листу, що залишився в чашці або чайнику, доки смак не зникне.

Будь-який трав’яний чай — це насправді не тепла водичка, а настій однієї або декількох лікарських рослин.

Щоб він максимально збагатився корисними речовинами, потрібно дотримуватися правил приготування:

Цінителям чаю, які бажають розширити свою палітру смаків, обов’язково варто спробувати цей чай. Він цілющий і смачний.

Для повного розкриття смаку і аромату його бажано заварювати в термосі.

Посуд можна використовувати будь-який, окрім глиняного.

Для отримання густого рубінового напою заварку можна прокип’ятити протягом 10 хв. На склянку окропу потрібно взяти 1-2 ч. л. сухої сировини.

Ну, а тепер до напою справжніх гурманів.

Матча – це пудра молодого чайного листа, подрібненого на кам’яних жорнах.

Окрім користі для здоров’я, він ще й сприяє схудненню.

