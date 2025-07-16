У соцмережах — обурення, в абітурієнтів — розчарування. Тест з англійської на цьогорічному НМТ викликав палкі суперечки серед учнів, репетиторів і навіть носіїв мови. Одні називають завдання надто складними, інші — заплутаними.

А хтось не розуміє, як взагалі можна оцінювати рівень володіння англійською без аудіювання та письма. Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), тим часом наполягає: все в межах шкільної програми. То де ж правда — розбиралися журналісти Вікна-новини, а Ранок у великому місті переповідає найцікавіше.

Що стало тригером дискусії

Першою про аномально складний тест заговорила викладачка англійської мови Андріана Паук. У червні вона вирішила провести експеримент: надіслала НМТ з англійської за 2024 рік двом своїм знайомим — британці та американцю. Тест попросила пройти за 20 хвилин.

— Вони читають текст і їм усе ясно, як білий день. Але не можуть відповісти на запитання. Бо питання створені так, щоб максимально заплутати, — написала вона.

Американець Алекс отримав 157 балів, британка Ізабель — 153. Обоє, за словами Андріани, вільно володіють мовою, мають вищу освіту та викладали англійську в Китаї. Тож вона поставила запитання УЦОЯО: якщо носії не проходять поріг у 170 балів, то що це за рівень, на який мають орієнтуватися українські випускники?

Серед претензій — непрозорість тестування, різний рівень складності в різні дні, неадекватні формулювання. І головне — втрата сенсу: замість перевірки знань, як вважає викладачка, маємо перевірку логічного мислення.

Позиція УЦОЯО: тест нормальний, вибірка — ні

В Українському центрі оцінювання відповіли швидко. По-перше, експеримент назвали нерепрезентативним: лише двоє учасників, до того ж вони пройшли тест утричі швидше, ніж це передбачено. А отже, ймовірно, не були достатньо уважними.

По-друге, у Центрі наголосили: підтвердження існування цих носіїв — лише скриншот у дописі. Натомість реальні цифри говорять про інше: торік понад 7% випускників отримали понад 180 балів, а 1513 учасників склали англійську на найвищі 200 балів.

Сам тест, як зазначають в УЦОЯО, створено на основі Програми ЗНО для рівня В1–В2 відповідно до європейських мовних стандартів.

Досвід українських учнів: було складно

Учні, які вже отримали результати НМТ-2025, кажуть: найчастіше тести не були надто важкими, але впливали сторонні фактори, наприклад, втома, стрес, недосипання. Дехто складав англійську останньою.

Проте є й критика: деякі випускники вважають, що запитання радше на логіку, а не на знання мови. І саме це — головна проблема. Складні формулювання, неочевидні варіанти відповідей, хитрі пастки — все це демотивує, особливо тих, хто дійсно знає англійську.

Попри це, в мережі вистачає і позитивних відгуків. Наприклад, директор онлайн-школи англійської Деніел Брумфілд, носій мови, пройшов НМТ на 200 балів. На його думку, питання сформульовані неідеально, але загалом тест нескладний — якщо знати формат.

Що кажуть репетитори: “Школа не готує до таких завдань”

Репетиторка Ольга Драйман підтверджує: цьогоріч її учні, які стабільно набирали 180–185 балів на тренувальних тестах, отримали близько 150. Причина — розбіжність шкільної програми з тим, що перевіряє НМТ.

— Без додаткової підготовки це нереально. Або це має бути школа, яка дуже гарно готує. Таких — одиниці. Щоб скласти на 185+, потрібен рівень В1 або навіть B2, — каже вона.

У школах, за її словами, фокус на загальну англійську: письмо, говоріння, аудіювання. А тест перевіряє лише граматику й читання. Тобто не оцінює реальний мовний рівень — лише окремі навички.

Англійську треба розуміти на слух і вміти говорити. А в тесті цього немає зовсім, — додає репетиторка.

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