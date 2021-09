5 помилок, які заважають нарешті заговорити англійською

Головні помилки у вивченні англійської мови – що завадає нарешті заговорити мовою Шекспіра і Джоан Роулінг.

Ти вчиш англійську вже багато років, але так і не говориш нею? Ранок у Великому Місті допоможе розібратися, що ти робиш не так.

Багато хто так боїться зробити помилку, що просто не наважується говорити англійською. Хоча й вивчає її вже не перший рік. Звідси бере початок мовний бар’єр.

Але варто раз і назавжди усвідомити: помилки роблять усі. Адже неможливо робити все ідеально з першого разу. Уникаючи помилок, ти просто зупинишся в розвитку і нічому не навчишся.

Повір, якщо ти пропустиш артикль або використаєш неправильне слово, ніхто про тебе нічого поганого не подумає. Гарантуємо!

Дехто з нас аж надто зациклюється на граматиці.

Ні, звісно ж, правила вчити треба. Але якщо заняття з англійської перетворюються на суцільні уроки граматики, це може нашкодити опануванню розмовної англійської.

Тож не забувай чергувати зубріння правил зі спілкуванням англійською, читанням художніх книжок та переглядом англомовних відео.

Вчиш англійську за старим добрим підручником та доповнюєш знання читанням класичної літератури?

Це, звісно, дуже добре.

Але якщо терміново не розбавити таке навчання спілкуванням із носіями мови чи хоча б переглядом легких сучасних фільмів, ти ризикуєш набратися застарілої лексики.

І розмовляти, як манірна леді XIX століття 🙂

Недарма тим, хто вивчає мову, радять дивитись ситкоми. Адже там можна почути просту й реальну повсякденну мову та актуальні сленгові вислови.

Замість того, щоб зубрити окремі слова, намагайся запам’ятовувати готові фрази. Найкращий помічник у цьому – читання.

Нові слова та вислови радимо не лише виписати у блокнот чи на карточку, а й одразу придумати з ними пару-трійку речень.

Так ти зможеш одразу випробувати на практиці щойно отримані знання – а отже, краще їх запам’ятати.

Якщо тобі не до душі підручник або викладач, із яким ти займаєшся – зміни його.

Читай лише ті книжки англійською, і дивись лише ті фільмі, які тобі подобаються.

Якщо тобі буде справді цікаво, то ти й не помітиш, як вивчення мови перетвориться з обтяжливого обов’язку на приємну розвагу. Тож і ефект від такого навчання не змусить довго на себе чекати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подолати мовний бар’єр.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

