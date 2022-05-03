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ICTV Ранок 03.05.2022 12:16
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Перевір свій словниковий запас! Тест на знання англійської

Перевір свій словниковий запас! Тест на знання англійської

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєш англійські слова.

Іноземні мови відчиняють перед нами безліч нових дверей.

Особливо, коли мова про англійську.

Без неї у сучасному світі нікуди!

Також по темі: Як добре ти знаєшся на модних трендах — тест ТОП-40 фраз англійською для туриста Твій ідеальний фільм на вечір – тест

Цікаво, у якому стані твій словниковий запас?

Тоді проходь тест від Ранку у Великому Місті й перевіряй себе.

Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання українських політиків.

Фото: Pexels

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Теги: англійська мова, стиль, тест
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