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ICTV Ранок 15.07.2025 13:47
15.07.2025 13:47
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Слова з фронту: до Дня Державності ведучі ICTV2 зачитали проникливий вірш захисниці

Слова з фронту: до Дня Державності ведучі ICTV2 зачитали проникливий вірш захисниціФото: Pexels

До Дня Української Державності телеведучі програми “Ранок у великому місті” на каналі ICTV2 прочитали вірш української вчительки, музикантки, волонтерки, а нині військової Збройних Сил України Христини Панасюк.

Це поетичні рядки від захисниці України, що повертають спогадами до мирних часів і додають віри в перемогу.

Вірш до Дня Державності

День Української Державності відзначається 15 липня, в День хрещення Київської Русі. Це свято нагадує про історію України, що сягає понад півтори тисячі років, а також про те, що ми маємо свою ідентичність, релігію, культуру, а зараз б’ємося за незалежність держави.

Також по темі: Як 100 років тому Україна втратила державність? Українець пішки дійшов до краю Європи, аби встановити український прапор Радість у період горя й суму: чи доречно відзначати свята під час війни?

У визначний для країни день телеведучі програми “Ранок у великому місті” на ICTV2 — Юлія Зорій, Григорій Герман, Олександр Швачка привітали українців проникливими рядками поезії нашого часу.

Вірш “Дивлюся на зоряне небо, крізь потяга рух” — зворушливі рядки, що містять нотки ностальгії і спогади про мирне минуле, і водночас розмашисто малюють картини сьогоденної боротьби за країну.

Вірш написала музикантка і вчителька, волонтерка і військова Христина Панасюк. Вона почала писати пісні у тинейджерстві, в 2014-му потрапила у зону бойових дій на Сході України, і відтоді допомагає нашим бійцям як волонтерка і співачка.

Панасюк долучилась до ЗСУ у 2023-му, тепер дівчина з позивним “Щастя” служить у 126-й бригаді територіальної оборони 30-го корпусу морської піхоти Збройних сил України.

Я бачу Азовське і Чорне на волі й без мін.
Я бачу Донецьк і Луганськ синьо-жовтим і вільним.

Я бачу щасливе майбутнє усіх поколінь.
Квітучу, натхненну, єдину мою Україну!

Ці слова пролунали з екрана у виконанні ведучих ICTV2 — як символ підтримки й віри.

 

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Публикация от Ранок у Великому Місті на ICTV2 (@ranok_u_velykomu_misti)

“Ранок у великому місті” на ICTV2 виходить за межі телебачення. Тепер щодня, з понеділка по п’ятницю, одночасно з телеефіром інформаційно-розважальна програма транслюється на власному YouTube-каналі.

Перший ефір в оновленому форматі стартував вже цього понеділка, 14 липня. Дивитись програму можна по буднях о 7:00.

Також радимо зазирнути в наступну підбірку, де Ранок зібрав найкращі вірші про Україну.

Теги: вірш про Україну, держава, Ранок у Великому Місті, свята, Україна
15.07.2025 13:47

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