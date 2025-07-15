До Дня Української Державності телеведучі програми “Ранок у великому місті” на каналі ICTV2 прочитали вірш української вчительки, музикантки, волонтерки, а нині військової Збройних Сил України Христини Панасюк.

Це поетичні рядки від захисниці України, що повертають спогадами до мирних часів і додають віри в перемогу.

Вірш до Дня Державності

День Української Державності відзначається 15 липня, в День хрещення Київської Русі. Це свято нагадує про історію України, що сягає понад півтори тисячі років, а також про те, що ми маємо свою ідентичність, релігію, культуру, а зараз б’ємося за незалежність держави.

У визначний для країни день телеведучі програми “Ранок у великому місті” на ICTV2 — Юлія Зорій, Григорій Герман, Олександр Швачка привітали українців проникливими рядками поезії нашого часу.

Вірш “Дивлюся на зоряне небо, крізь потяга рух” — зворушливі рядки, що містять нотки ностальгії і спогади про мирне минуле, і водночас розмашисто малюють картини сьогоденної боротьби за країну.

Вірш написала музикантка і вчителька, волонтерка і військова Христина Панасюк. Вона почала писати пісні у тинейджерстві, в 2014-му потрапила у зону бойових дій на Сході України, і відтоді допомагає нашим бійцям як волонтерка і співачка.

Панасюк долучилась до ЗСУ у 2023-му, тепер дівчина з позивним “Щастя” служить у 126-й бригаді територіальної оборони 30-го корпусу морської піхоти Збройних сил України.

Я бачу Азовське і Чорне на волі й без мін.

Я бачу Донецьк і Луганськ синьо-жовтим і вільним.

Я бачу щасливе майбутнє усіх поколінь.

Квітучу, натхненну, єдину мою Україну!

Ці слова пролунали з екрана у виконанні ведучих ICTV2 — як символ підтримки й віри.

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“Ранок у великому місті” на ICTV2 виходить за межі телебачення. Тепер щодня, з понеділка по п’ятницю, одночасно з телеефіром інформаційно-розважальна програма транслюється на власному YouTube-каналі.

Перший ефір в оновленому форматі стартував вже цього понеділка, 14 липня. Дивитись програму можна по буднях о 7:00.

Також радимо зазирнути в наступну підбірку, де Ранок зібрав найкращі вірші про Україну.