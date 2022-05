Вражають до глибини душі: добірка найкращих віршів про любов до України

Добірка найкращих віршів про любов до України.

Окупанти всіма силами намагалися підкорити український народ та знищити нашу любов до Батьківщини.

Однак своїми діями вони, навпаки, змусили багатьох наново закохатися в рідні краї.

Мистецтво завжди було нашою сильною зброєю проти ворогів, адже його, як і наш бойовий дух, неможливо знищити.

Саме в поезії можна знайти розраду в темні часи й віднайти надію на те, що все буде добре.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе добірку найкращих віршів про любов до України, які неодмінно змусять тебе відчути тепло на серці.

Матері ласкаві очі

і долоні рідні-рідні

вперше ти побачив, хлопче,

тут, у нашій Україні.

Білу хату, вікна сині,

сонце, ліс, потоки рвійні –

вперше ти побачив, сину,

теж у нашій Україні.

І стежина прибережна,

шлях широкий, друзі вірні –

все тобі відкрилось вперше

тут, у нашій Україні.

І тому, як рідну матір,

дорогу твою, єдину,

як весну, пісні крилаті –

так любімо Україну.

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!..

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

До суду тебе не скують ланцюги,

І руки не скрутять ворожі:

Стоять твої вірні сини навкруги

З шаблями в руках на сторожі.

Стоять, присягають тобі на шаблях

І жити, і вмерти з тобою,

І прапори рідні в кривавих боях

Ніколи не вкрити ганьбою!

Послухай, як струмок дзвенить,

Як гомонить ліщина.

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

Послухай, як трава росте,

Напоєна дощами,

І як веде розмову степ

З тобою колосками.

Послухай, як вода шумить –

Дніпро до моря лине, –

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

Коли крізь розпач випнуться надії

І загудуть на вітрі степовім,

Я тоді твоїм ім’ям радію

І сумую іменем твоїм.

Коли грозує далеч неокрая

У передгроззі дикім і німім,

Я твоїм ім’ям благословляю,

Проклинаю іменем твоїм.

Коли мечами злоба небо крає

І крушить твою вроду вікову,

Я тоді з твоїм ім’ям вмираю

І в твоєму імені живу!

Де зелені хмари яворів

Заступили неба синій став,

На стежині сонце я зустрів,

Привітав його і запитав:

— Всі народи бачиш ти з висот,

Всі долини і гірські шпилі.

Де ж найбільший на землі народ?

Де ж найкраще місце на землі? —

Сонце усміхнулося здаля:

— Правда, все я бачу з висоти.

Всі народи рівні. А земля

Там найкраща, де вродився ти!

Виростай, дитино, й пам’ятай:

Батьківщина — то найкращий край!

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є – дорога, явори,

усе моє, все зветься – Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.

Україна ж — це країна барокко.

Мандрувати нею — для ока втіха.

І тому западає спокуса в око:

зруйнувати все. І скільки б не їхав,

бачиш наслідки: мури і житла хворі

ще, мабуть, від турків. І п’ятикутні

знаки. З криниць повтікали зорі,

тобто їх нема, криниці відсутні,

але є сліди, і це дозволяє

подавати прогноз у вигляді віри

в неминуче. Тому що наша земля є

чимось більшим, аніж сорочка для шкіри.

Це підпільне барокко влаштовує опір

і цвіте шалено навіть в уламках,

хоч забуто нас і мовчать в Європі.

Катувати зручно в палацах, замках,

а в каплицях тісно. Тому каплиці

є найперший крок углиб України.

Мені видно все з чужої столиці.

Все на світі можна підняти з руїни,

крім живої крові, як ми вже знаєм.

Напиши, чи всі живі та здорові.

Чи літають ангели над Дунаєм,

чи дощі у Львові, чи досить крові.

Ти синім небом дивишся на мене,

Щоб я, бува, душею не зачах.

В моїх ночах — тополь свічки зелені,

В моїх ночах, в задуманих очах.

В моєму щасті твого щастя зливи,

В моїй крові пожар твоїх калин.

З твоїх давнин на плечах вітер сивий,

Гіркий, печальний вітер, мов полин.

За мною ходять твого горя тіні,

Лицем до твого сонця я встаю.

В твоїм сумлінні — і моє сумління

По проводі життя передаю.

З твоїх знамен несу червоне кредо.

Впаду як треба. Тільки ти — іди.

…Дивлюсь вперед. І бачу попереду,

Себе з тобою бачу назавжди.

«Що це є Батьківщина?» – раз питалась Оля,

а батько радо відповів на це дитині:

«Знай, Батьківщина – це ріка, що серед поля,

поза селом, ген, попід лісом, тихо плине,

це в саді нашому дерева, зілля, квіти,

це на ланах пшениця золотокоса,

це той, що віє з піль, пахучий теплий вітер,

це на левадах скошена трава в покосах,

це наші всі пісні і молитви щоденні,

це рідна мова – скарб, якого ти не згубиш,

це небо, синє вдень, а серед ночі темне,

це, моя Олю, все, що ти так щиро любиш».

Сто років як сконала Січ.

Сибір. І соловецькі келії.

І глупа облягає ніч

пекельний край і крик пекельний.

Сто років мучених надій,

і сподівань, і вір, і крові

синів, що за любов тавровані,

сто серць, як сто палахкотінь.

Та виростають з личаків,

із шаровар, з курної хати

раби зростають до синів

своєї України-матері.

Ти вже не згинеш, ти двожилава,

земля, рабована віками,

і не скарать тебе душителям

сибірами і соловками.

Ти ще виболюєшся болем,

ти ще роздерта на шматки,

та вже, крута і непокірна,

ти випросталася для волі,

ти гнівом виросла. Тепер

не матимеш од нього спокою,

йому ж рости й рости, допоки

не упадуть тюремні двері.

І радісним буремним громом

спадають з неба блискавиці,

Тарасові провісні птиці —

слова шугають над Дніпром.

Слова, написані українськими поетами, ніколи не втратять своєї актуальності й краси.

Вони завжди знаходитимуть відклик у серцях українців, бо саме наш патріотизм і любов до рідної землі зараз допомагають нам мужньо давати відсіч загарбникам.

Фото: Pexels

