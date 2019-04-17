Як 100 років тому Україна втратила державність?

Зараз часто можна почути, що українці втомились від війни, тому треба її швидше закінчити. Але як це зробити, якщо Україна ні на кого не нападала, а обороняє себе шостий рік поспіль від однієї з найпотужніших армій світу?

З чого все починалося?

100 років тому Українська Народна Республіка, захищаючись від навали більшовиків, протрималась мало. Національний рух розпочався 1917 року, коли три імперії – Російська, Німецька та Австро-Угорська – ослабли в ході Першої світової війни. Так виникла Центральна Рада України.

Потім її змінив Гетьманат Павла Скоропадського. Гетьман прийшов до влади шляхом перевороту за підтримки окупаційної німецької армії. Невдовзі стався ще один переворот, і влада в нашій державі перейшла до Директорії УНР, яку очолив Симон Петлюра.

Симон Петлюра: війна з більшовиками

Петлюра воював із більшовиками до останнього, у той час як інші діячі УНР уже перебували в еміграції. Останній бій петлюрівці дали 21 листопада 1920 року. Проте боротьба не припинилася.

«Українська революція зазнала поразки не тому, що українці не готові були захищати її, а тому що змушені були протистояти наймасштабнішій агресії з кількох боків», – розповів історик Володимир В’ятрович.

Що вимагали селяни?

Найбільшим суспільним прошарком тоді було селянство. Що хотіли селяни? Землі. Популізм тих часів був представлений у вигляді більшовицької демагогії про «землю – селянам», «фабрики – робочим», «хліба та миру – усьому світу».

За підтримку австрійсько-німецьких військ у війні з більшовиками Центральна Рада мусила платити продовольством. Селянство було невдоволене і поглядало в бік більшовиків, які обіцяли молочні ріки. Міцних державних інститутів по суті не існувало – і це було проблемою.

Створення армії

Частина українських діячів того часу мала глибокі проблеми з оцінками загроз. У Центральній Раді на початку її існування навіть виступали проти створення армії. Більшовики, які захопили владу в Росії, вже сконцентрували війська на кордоні України для нападу. А глава уряду УНР Володимир Винниченко 15 грудня 1917 року пропонував ухвалити абсурдну постанову з вимогою: «Негайно з’ясувати, чи воює Рада народних комісарів з Центральною Радою?». Петлюра, який виступав за створення сильної армії, грюкнув дверима.

Створення УСРР

25 грудня більшовики вже окупували Харків. У січні взяли Київ. Невдовзі більшовицькі окупанти проголосили створення фейкової республіки під назвою УСРР. Яка проіснувала понад 70 років.

За підтримки Німеччини, більшовиків вдалося витіснити, але соціалістичну Центральну Раду невдовзі змінює гетьманат Скоропадського. Він, за підтримки країн Четверного Союзу, стабілізував економіку та почав будувати українську монархію. Невдовзі Четверний союз програв у Першій світовій війні. Підтримка зникла, німецькі та австро-угорські війська покинули Україну, і до влади в Києві знову повернулись Винниченко та Петлюра. Так виникла директорія УНР.

Українська делегація брала участь у Паризькій мирній конференції після Першої світової, але домогтися підтримки з боку Антанти – не вдалося. Антанта виступала за те, щоб Україна повернулась у склад монархічної Росії на федеративних засадах.

Винниченко і Петлюра: конфлікт за владу

Володимир Винниченко та Петлюра – постійно конфліктували за владу в Україні. Селянство, яке спочатку підтримало Директорію Винниченка, швидко розчарувалося: економіка була виснажена, підняти її за короткий термін було неможливо.

Зрештою, на більшій території України не припинялись бойові дії з денікінцями, більшовиками та поляками. Більшовицька пропаганда почала підбурювати селянство негайно захоплювати землю, бо Директорія віддасть усе куркулям.

На початку 1919 року Київ був знову окупований більшовиками. І що вони зробили? Почали відбирати землі в українських селян. Ошуканий народ прозрів, але було пізно. Антибільшовицькі повстання українців окупанти придушували жорстко.

Щоб соціаліст Винниченко не заважав і забрався геть із Директорії, йому виділили 20 мільйонів гривень із українського бюджету. З отриманих грошей він купив собі маєток у Франції, і почав нахвалювати радянську Україну з еміграції. А Петлюра домовився з Польщею і повів армію воювати проти більшовицької Росії.

Після успіхів на фронті, поляки вирішили піти з росіянами на мирову. Незалежність України була не в інтересах Польщі. Після переговорів поляки та росіяни уклали Ризький мирний договір. Територію України поділили по руслу річки Збруч. Мир наступив, але вже дуже скоро Рада розв’язала політичні репресії, убивства, заслання неугодних та зрештою голодомор 32-33 років.

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