Радість у період горя й суму: чи доречно відзначати свята під час війни?

Чи варто відзначати свята в період бойових дій?

У багатьох громадян, які виїхали до безпечних регіонів, виникає запитання: “А чи можна в такі непрості часи взагалі радіти чомусь?”

Чимало людей соромляться того, що в них є можливість відсвяткувати певні події, а дарма.

Психологиня Галина Волошина розповіла, чи доречно в умовах війни відзначати свята.

Психологиня наголошує на тому, що варто продовжувати жити далі.

Не стримуйте позитивні емоції: якщо вам прислали смішний мем, посмійтеся.

Якщо у вас скоро день народження й ви маєте можливість провести цей день із друзями й близькими — не відкладайте святкування.

Варто зазначити, що в умовах бойових дій наше емоційне здоров’я зазнає неабиякого удару.

Саме цей гормон відповідає на наше самопочуття та настрій.

Особливо важливо дарувати позитив дітям, які під час війни дуже потребують нашої уваги й мають право на щасливе дитинство.

Створюйте для малечі свої маленькі свята, даруйте їм казку.

Великдень, який ми святкуватимемо 24 квітня, краще провести в колі близьких.

Нехай малеча допоможе вам приготувати страви й прикрасить паски та яйця.

Це допоможе дітям відволіктися від негативу й бодай на певний час повернутися до звичного щасливого життя.

Аби Великдень був ще цікавішим і веселішим, пограйте у святкові ігри:

Поповнюйте запас позитивних емоцій, аби мати енергію для боротьби з ворогами.

Усі разом ми обов’язково переможемо!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою інформацією доречно й недоречно ділитися в соцмережах.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.