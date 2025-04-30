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ICTV Ранок 30.04.2025 09:10
30.04.2025 09:10
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Корисні сніданки, які можна приготувати за 10 хвилин

Корисні сніданки, які можна приготувати за 10 хвилин

Що приготувати на сніданок: смачні та корисні ідеї.

Вважається, що сніданок – це головний прийом їжі. Адже саме зранку ми запасаємося енергією для нових звершень.

“А що, як не вистачає часу щось готувати перед роботою”, – можете спитати ви.

Розуміємо. Тому й підготували добірку простих, смачних, а головне корисних страв, які можна приготувати за 5-10 хвилин.

Що швидко приготувати на сніданок

Рол з лососем і овочами

Інгредієнти:

  • Лаваш
  • Слабосолена сьомга – 50 гр
  • Огірок – 1 шт.
  • Салат айсберг – 4 листа
  • Білий несолодкий йогурт – грамів
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Приготування:

  1. Нарізати сьомгу, салат і огірок
  2. Змазати лаваш йогуртом і трішки посолити
  3. Покласти начинку, звернути лаваш у рулет – і можна снідати.

Овочевий смузі

Інгредієнти:

  • Рослинне молоко – 150 гр.
  • Зелений салат – 50 гр.
  • Огірок – 1 шт.
  • Ківі – 1 шт.
  • Лимон – 1 шматочок

Приготування:

  1. Помити зелень фрукти та овочі, ківі почистити від шкірки.
  2. Усе крупно порізати та скласти в чашу блендера.
  3. Додати рослинне молоко та ретельно перебити. Смачного!

Яйце пашот

Інгредієнти:

  • Яйце – 1 шт.
  • Вода – 0,5 л.
  • Сіль – за смаком.

Приготування:

1. Обережно розбий яйце у миску, намагаючись не пошкодити жовток.
2. Закип’яти воду, додай у неї трішки солі та зменш вогонь до мінімуму.
3. Різким, але обережним рухом поклади яйце у воду.
4. Вари 4 хвилини, після чого обережно витягни його з води.
5. Подавай із цільнозерновим хлібом, овочами або авокадо.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати з фаршу.

Фото: Unsplash

Теги: правильне харчування, рецепти
30.04.2025 09:10

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