Корисні сніданки, які можна приготувати за 10 хвилин

Що приготувати на сніданок: смачні та корисні ідеї.

Вважається, що сніданок – це головний прийом їжі. Адже саме зранку ми запасаємося енергією для нових звершень.

“А що, як не вистачає часу щось готувати перед роботою”, – можете спитати ви.

Розуміємо. Тому й підготували добірку простих, смачних, а головне корисних страв, які можна приготувати за 5-10 хвилин.

Що швидко приготувати на сніданок

Рол з лососем і овочами

Інгредієнти:

Лаваш

Слабосолена сьомга – 50 гр

Огірок – 1 шт.

Салат айсберг – 4 листа

Білий несолодкий йогурт – грамів

Приготування:

Нарізати сьомгу, салат і огірок Змазати лаваш йогуртом і трішки посолити Покласти начинку, звернути лаваш у рулет – і можна снідати.

Овочевий смузі

Інгредієнти:

Рослинне молоко – 150 гр.

Зелений салат – 50 гр.

Огірок – 1 шт.

Ківі – 1 шт.

Лимон – 1 шматочок

Приготування:

Помити зелень фрукти та овочі, ківі почистити від шкірки. Усе крупно порізати та скласти в чашу блендера. Додати рослинне молоко та ретельно перебити. Смачного!

Яйце пашот

Інгредієнти:

Яйце – 1 шт.

Вода – 0,5 л.

Сіль – за смаком.

Приготування:

1. Обережно розбий яйце у миску, намагаючись не пошкодити жовток.

2. Закип’яти воду, додай у неї трішки солі та зменш вогонь до мінімуму.

3. Різким, але обережним рухом поклади яйце у воду.

4. Вари 4 хвилини, після чого обережно витягни його з води.

5. Подавай із цільнозерновим хлібом, овочами або авокадо.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати з фаршу.

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