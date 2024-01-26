Простий рецепт домашньої ковбаси, яку зможе приготувати кожен.

Уже за кілька днів ми відзначатимемо довгоочікуване свято — Великдень.

У більшості цей світлий день викликає асоціації з пасками, крашанками та, звісно, домашньою ковбасою.

Чимало людей купують цей продукт у магазинах, а дарма.

Соковиту й смачну ковбасу з рум’яною скоринкою можна зробити за лічені години в домашніх умовах.

Ранок у Великому Місті розповідає, як приготувати домашню ковбасу. Цей простий рецепт неодмінно сподобається тобі та твоїм близьким на Великдень.

Простий рецепт домашньої ковбаси на Великдень

Інгредієнти

Свинина (можна брати задню частину, лопатку або ошийок) – 2 або 2.5 кг

Тонкі свинячі кишки – 5 м

Часник – 1 голівка

Сало – 500-700 г (якщо хочеш, щоб ковбаса була жирнішою, додавай більше сала)

Перець, сіль, сухі трави, прянощі – до свого смаку

Приготування

Ретельно промий кишки під проточною водою. Прибери з м’яса всі хрящики й кісточки. Візьми м’ясо та сало й порубай на дрібні шматочки, до яких потрібно додати сіль та інші приправи до смаку, а також порубаний часник. Встав у м’ясорубку насадку у формі трубочку, аби начинити ковбасу й прибери решітку з ножами. На насадку надягни кишку, а її кінчик щільно перев’яжи ниткою. Поступово додавай у м’ясорубку шматки м’яса й сала, а перекручений фарш обережно розподіляй у кишці. Слідкуй за тим, аби маса не набивалася занадто щільно, адже тоді кишка може порватися. Якщо дірочка в кишці все ж з’явилося, затягни місце перед нею ниткою й скрути ділянку з діркою. До речі, якщо тобі хочеться зробити багато ковбасок, перев’яжи кишку з м’ясом у декількох місцях ниткою. Отриману кишку з фаршем поклади в холодильник на 5 годин. Перед тим як смажити ковбасу, візьми зубочистки й проколи кишку в багатьох місцях, аби під час приготування вона не луснула. У пательню налий води, аби вона заповнила посудину на половину. Поклади в неї ковбасу й доведи рідину до кипіння. Після закипання води вари ковбасу 4-5 хв, а потім змасти смальцем або маслом і смаж до появи золотистої скоринки. Якщо хочеш запечену ковбасу, провари кишки з м’ясом і залиш їх у розігрітій до 240 градусів духовці на годину. Готову страву можна подавати з овочами або будь-яким гарніром. Смачного!

Нагадаємо, раніше ми публікували покроковий рецепт сирної паски без випічки.

Фото: Pexels