Ідеальна глазур для паски: найкращі рецепти

Як приготувати ідеальну глазур для паски, яка буде смачною, не кришитиметься та гарно виглядатиме?

Ранок у Великому Місті приготував для тебе найкращі рецепти глазурі із фото та відео – як класичної білкової, так і без яєць.

Рецепти глазуру для паски

Білкова глазур на паску

Інгредієнти

Білок яйця – 1 шт

Цукрова пудра 230 г

Лимонний сік – 1ч.л.

Приготування

У глибокій мисці міксером збивай білок, поки не з’явиться піна. Додай половину пудри і лимонний сік та перемішай виделкою. Починай збивати суміш міксером на малій швидкості, поступово додаючи решту пудри. Нанеси глазур на ще гарячі паски та прикрась, як тобі подобається.

Глазур для паски без яєць з лимонним соком

Інгредієнти

Цукрова пудра – 160 г

Лимонний сік – 3 ст.л.

Приготування

Змішай лимонний сік із пудрою та ретельно перемішай до однорідності. Нанеси на холодні паски та прикрась присипкою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФУДФОТО | РЕЦЕПТЫ (@nikiforova3575) 17 Апр 2020 в 12:03 PDT

Глазур для паски без яєць на желатині

Інгредієнти

Цукрова пудра – 100 г

Желатин – 1 ч.л.

Вода – 4 ст.л.

Приготування

Змішай желатин з 2 ст.л. води та залиш на півгодини. Змішай решту води з пудрою та доведи до кипіння, постійно помішуючи. Як тільки з’явилися бульбашки – одразу зніми з плити. Змішай сироп із желатином та збивай глазур міксером на високій швидкості, поки вона не стане білою та густою.

Глазур для паски – відео

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі рецепти паски.

Головне фото: Pexels

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