Їжа, що викликає депресію: ці продукти підвищують тривожність та шкодять емоційному здоров’ю

Які продукти підвищують тривожність?

В умовах повномасштабної війни наш емоційний стан украй нестабільний.

Паніка, стрес, страх за своє життя та безпеки рідних — вірні супутники багатьох українців під час бойових дій.

Однак усі наші негативні почуття можна підсилити ще одним фактором.

Саме їжа може стати причиною депресивного стану та поганого настрою.

Нутриціолог Ганна Пархоменко розповіла, яких продуктів краще уникати та як мінімізувати вплив шкідливої їжі на нашу нервову систему.

Які продукти провокують стрес та погіршують емоційний стан?

Алкоголь

Більшість думає, що алкоголь може допомогти впоратися зі стресом, а дарма.

Алкогольні напої підвищують в організмі рівень гормону стресу (кортизолу), який викликає тривогу та занепокоєння.

Уникнути шкідливого впливу алкоголю на наше здоров’я неможливо, тож краще взагалі його не вживати.

Пам’ятайте про те, що чим більше алкоголю ви споживаєте, тим гірше робите своїй нервовій системі.

Напої з кофеїном

Улюблені всіма кава, матча, какао, енергетики, чорний та зелений чаї, шкодять нашому емоційному здоров’ю.

Кофеїн так само як і алкоголь підвищує рівень кортизолу, що змушує нас панікувати й відчувати тривогу.

Аби мінімізувати шкідливий вплив на організм, варто споживати безпечні дози кофеїну — до 300-400 мг на день.

Якщо хочеться чогось випити, замініть каву на трав’яні чаї або воду.

Аби відстежувати кількість випитого кофеїну, запам’ятайте орієнтовні дозування:

порція американо, робуста (170 мл) – 160 мг

порція американо, арабіка (170 мл) – 80 мг

бляшанка енергетика (240 мл) – 80 мг

горнятко матчі (170 мл) – 70 мг

чашка чорного пакетованого чаю (240 мл) – 50 мг

чашка зеленого чаю (240 мл) – 30 мг

порція какао, приготованого з 1-єї чайної ложки какао-порошку без гірки, – 15 мг

порція декафу (170 мл) – близько 3-5 мг

Цукрозамінник аспартам

Саме ця речовина зменшує утворення серотоніну, який називають гормоном щастя.

Аспартам також може призводити до ендокринних розладів та надлишкової ваги, тож краще його взагалі не вживати.

Уникайте “дієтичних” газованих напоїв, які містять чимало аспартаму.

Фаст-фуд і трансжири

Існує гіпотеза, що саме трансжири викликають зворотне захоплення серотоніну в нашому мозку й викликають депресивні розлади.

Поки що такий ефект доведений на основі експериментів з мухами та мишами, однак шкоду від трансжирів не варто недооцінювати.

У 2011 році дослідники з університету Лас-Пальмас проведи дослідження з 12 тисячами жінок та чоловіків віком до 37 років.

Науковці виявили, що в людей, які споживали щодня протягом 6 років по 1.5 г трансжирів, ризик виникнення депресії зріс на 48%.

Цукор та рафіновані продукти

Зловживання цукром, білим хлібом, пластівцями й подібними продуктами може викликати перепади глюкози в крові, що стане причиною апатії, знесилення й тривоги.

Аби уникнути шкідливого впливу на свій організм, споживайте солодощі обмежено й гармонійно.

Не комбінуйте в одній тарілці білки, жири, складні вуглеводи, клітковину й десерт на додачу.

Не варто щодня снідати пластівцями й не їжте тістечка замість повноцінного перекусу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні продукти для жіночого здоров’я.

Фото: Pexels

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