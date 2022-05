Їжа, що викликає депресію: ці продукти підвищують тривожність та шкодять емоційному здоров’ю

Які продукти підвищують тривожність?

В умовах повномасштабної війни наш емоційний стан украй нестабільний.

Паніка, стрес, страх за своє життя та безпеки рідних — вірні супутники багатьох українців під час бойових дій.

Однак усі наші негативні почуття можна підсилити ще одним фактором.

Саме їжа може стати причиною депресивного стану та поганого настрою.

Нутриціолог Ганна Пархоменко розповіла, яких продуктів краще уникати та як мінімізувати вплив шкідливої їжі на нашу нервову систему.

Більшість думає, що алкоголь може допомогти впоратися зі стресом, а дарма.

Уникнути шкідливого впливу алкоголю на наше здоров’я неможливо, тож краще взагалі його не вживати.

Пам’ятайте про те, що чим більше алкоголю ви споживаєте, тим гірше робите своїй нервовій системі.

Улюблені всіма кава, матча, какао, енергетики, чорний та зелений чаї, шкодять нашому емоційному здоров’ю.

Кофеїн так само як і алкоголь підвищує рівень кортизолу, що змушує нас панікувати й відчувати тривогу.

Якщо хочеться чогось випити, замініть каву на трав’яні чаї або воду.

Аби відстежувати кількість випитого кофеїну, запам’ятайте орієнтовні дозування:

Саме ця речовина зменшує утворення серотоніну, який називають гормоном щастя.

Аспартам також може призводити до ендокринних розладів та надлишкової ваги, тож краще його взагалі не вживати.

Уникайте “дієтичних” газованих напоїв, які містять чимало аспартаму.

Існує гіпотеза, що саме трансжири викликають зворотне захоплення серотоніну в нашому мозку й викликають депресивні розлади.

У 2011 році дослідники з університету Лас-Пальмас проведи дослідження з 12 тисячами жінок та чоловіків віком до 37 років.

Науковці виявили, що в людей, які споживали щодня протягом 6 років по 1.5 г трансжирів, ризик виникнення депресії зріс на 48%.

Зловживання цукром, білим хлібом, пластівцями й подібними продуктами може викликати перепади глюкози в крові, що стане причиною апатії, знесилення й тривоги.

Аби уникнути шкідливого впливу на свій організм, споживайте солодощі обмежено й гармонійно.

Не комбінуйте в одній тарілці білки, жири, складні вуглеводи, клітковину й десерт на додачу.

Не варто щодня снідати пластівцями й не їжте тістечка замість повноцінного перекусу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні продукти для жіночого здоров’я.

Фото: Pexels

