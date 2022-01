Хвилі, квіти і блиск золота. ТОП-5 ідей для зимового манікюру на короткі нігті

Манікюр на короткі нігті 2021/2022: який дизайн обрати взимку.

Хороші новини для тих, хто не любить носити довгі нігті або все ніяк не може їх відростити — цієї зими найбільш трендовою вважатиметься коротка або середня довжина.

Такий лаконічний та мінімалістичний манікюр неодмінно красиво доповнить твій стильний образ.

Із довжиною розібрались, а от про модні тенденції нейл-дизайну варто поговорити більш детально.

Який саме манікюр на короткі нігті сьогодні найпопулярніший – розповімо в матеріалі.

Взимку найбільш актуальними кольорами для манікюру вважається поєднання блакитного та білого.

І хоч нейл-майстри вже звикли до цієї аксіоми, змирюватись із простотою не збираються.

Саме тому вони пропонують малювати кольорові хвильки, що нагадують чи то море чи снігом встелені доріжки.

Такий дизайн доволі лаконічно впишеться на коротку форму нігтика.

Усім любителям мінімалізму точно сподобається така ідея.

“Голі нігті” давно заполонили модні подіуми і, схоже, відчувають себе там дуже навіть комфортно…

Якщо дизайн без дизайну видається тобі нудним, можеш додати ніжненькі вкраплення однотонного лаку.

Ніхто не може забронити тобі мерехтіти і переливатися цієї зими!

Не цурайся експерементів і цікавих поєднань, щоб заяссяти по-справжньому яскраво.

Якщо квітковий дизайн на нігтях здається тобі моветоном, то час позбутись цих упереджень.

Адже флоральні принти можуть бути дуже навіть сучасними та ніжними.

Спробуй, коли втомишся від холодної погоди — і серце одразу сповнить весна!

Хто сказав, що французький манікюр гарно виглядає лише на довгих нігтях?

Ми певні — і на коротких він анітрішечки не гірший.

Взимку 2021/22 ти можеш вибирати як класичне біло-нюдове поєднання, так і яскравий френч усіх кольорів.

Головне — не бійся експерементів.

Адже, насамперед, красивий манікюр має милувати твоє око, а не вдовольняти очікування соціуму.

Фото: Pexels

