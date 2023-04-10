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ICTV Ранок 10.04.2023 18:30
10.04.2023 18:30
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Як ідеально зварити яйця на Великдень: поради від Євгена Клопотенка

Як ідеально зварити яйця на Великдень: поради від Євгена Клопотенка

Як ідеально зварити яйця на Великдень?

Головні символи Великодня, який православні християни відзначатимуть уже 16 квітня — паски й крашанки.

Однак правильно зварити яйця для майбутніх писанок не так просто, як здається.

Дуже часто вони тріскаються в гарячій воді, а також мають синій непривабливий жовток після приготування.

Аби не зіштовхнутися з такими проблемами, варто знати кілька простих правил.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився секретами, що допоможуть  зварити ідеальні яйця на Великдень.

Як ідеально зварити яйця на Великдень?

Неординарний метод

Складіть яйця в каструлю й залийте їх холодною водою так, аби її рівень був на 3 см вищим від рівня яєць.

Не варто заливати яйця гарячою водою, аже тоді в такому випадку вони можуть потріскатися через перепад температур, особливо якщо ви витягнули їх з холодильника.

Доведіть воду до кипіння на сильному вогні й за бажанням додайте в каструлю пів чайної ложки соди, аби після варіння шкарлупа легше відходила від яєць.

Як тільки вода закипить, накрийте каструлю кришкою, приберіть її з вогню й візьміть таймер, аби контролювати час.

Саме такий трюк допоможе зберегти ніжну структуру жовтків.

Чим довше яйця лежатимуть у гарячій воді, тим твердішим будуть жовтки:

  • 4 хвилини – яйця будуть некрутими. Жовтки при розрізанні розтікатимуться.
  • 6 хвилин – жовтки з країв будуть твердими, однак усередині залишаться рідкими.
  • 8 хвилин – жовтки будуть м’якими, однак стануть світлішими й не розтікатимуться.
  • 10-12 хвилин – яйця стануть “крутими”. Жовтки стануть твердими, сухими та блідими.

До речі, не забудьте перекласти яйця з гарячої води в каструлю з прохолодною водою, аби вони легше очищалися.

яйце

Класичний спосіб

Покладіть яйця в каструлю, залийте їх водою й після того, як вода закипить, зменшуйте вогонь до середнього рівня.

Цільність жовтка залежатиме від часу варіння:

  • 4-5 хвилин — яйця вийдуть не крутими.
  • 6 хвилин — яйця будуть досить твердими, однак не крутими,
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  • 7 хвилин — жовтки будуть м’якими, однак не розтікатимуться.
  • 8 хвилин — жовтки стануть вершковими й крутими.
  • 9 хвилин — яйця вийдуть дуже твердими.

Правильно зварені яйця згодом можна буде пофарбувати або використати для інших страв.

Насолоджуйтеся святковими стравами та вірте в нашу перемогу!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати соковиту мокру паску.

Фото: Pexels

Теги: варені яйця, Великдень, корисні поради, яйця
10.04.2023 18:30

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