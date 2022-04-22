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Video: Як купити дійсно свіжі яйця: корисні поради

Як вибирати свіжі яйця? Журналістка Ранку у Великому Місті Марина Лишак та експерт Максим Несміянов провели перевірку супермаркету та розповіли усі деталі. Це тільки на перший погляд здається, що купити яйця – справа проста та безпечна. А насправді нюансів та хитрощів від продавців, а іноді і від виробників, дуже багато. Кожен з нас іноді бачить, як якісні та свіжі продукти старанно приховують за купою протерміновки. [read_more_news] На що у першу чергу варто звертати увагу при виборі яєць – дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибирати рибу. Фото: Pexels

Як купити дійсно свіжі яйця: корисні поради
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Як вибирати свіжі яйця? Журналістка Ранку у Великому Місті Марина Лишак та експерт Максим Несміянов провели перевірку супермаркету та розповіли усі деталі.

Це тільки на перший погляд здається, що купити яйця – справа проста та безпечна.

А насправді нюансів та хитрощів від продавців, а іноді і від виробників, дуже багато.

Кожен з нас іноді бачить, як якісні та свіжі продукти старанно приховують за купою протерміновки.

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На що у першу чергу варто звертати увагу при виборі яєць – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибирати рибу.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Як купити дійсно свіжі яйця: корисні поради / 22.04.2022 12:45
22.04.2022 12:45

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