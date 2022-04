Як купити дійсно свіжі яйця: корисні поради

Як вибирати свіжі яйця? Журналістка Ранку у Великому Місті Марина Лишак та експерт Максим Несміянов провели перевірку супермаркету та розповіли усі деталі.

Це тільки на перший погляд здається, що купити яйця – справа проста та безпечна.

А насправді нюансів та хитрощів від продавців, а іноді і від виробників, дуже багато.

Кожен з нас іноді бачить, як якісні та свіжі продукти старанно приховують за купою протерміновки.

На що у першу чергу варто звертати увагу при виборі яєць – дивіться у відео.

Фото: Pexels

