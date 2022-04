Випічка може бути соковитою: рецепт приготування мокрої паски

Як приготувати мокру паску?

Виявляється, навіть випічка може бути соковитою.

Аби вразити цьогоріч своїх близьких кулінарним талантом, приготуй незвичайну паску, що точно підкорить серця всіх, хто її спробує.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе рецепт приготування мокрої паски.

Зберігай, готуй та насолоджуйся вишуканим смаком!

1. Промий та залиш у воді цукати, сухофрукти й родзинки, аби під час приготування вони стали м’якшими.

2. У великій посудині підігрій молоко, додай до нього дріжджі, одну столову ложку цукру та 2-4 столові ложки борошна. Перемішай масу, аби вона стала схожою на сметану за консистенцією. Після цього накрий опару харчовою плівкою й залиш у теплому місці на пів години, поки майбутнє тісто не збільшиться в об’ємі.

3. До яєць і жовтків додай сіль та збий їх до однорідної маси. Висип у суміш цукор, ванільний екстракт та збивай усе протягом 5-7 хвилин, аби цукор повністю розчинився, а маса стала пишною та густою.

4. Не забудь дістати з холодильника вершкове масло заздалегідь, аби воно розм’якло, поки ти займаєшся іншими інгредієнтами.

5. До опари, що піднялася за пів години, слід додати збиті яйця. Після цього влий у суміш 50 мл підігрітих вершків та обережно все перемішай ложкою.

6. Засип до суміші ще 150-200 г борошна, додай другу частину масла й ще трохи вершків. Знову ретельно все вимішуй, аби не з’являлися грудочки борошна в тісті. Повторюй цю процедуру кілька разів. Ти маєш влити в тісто всі вершки, а от борошно має залишитися (приблизно 100 г).

7. Накрий тісто плівкою й поклади в тепле місце, аби його об’єм збільшився щонайменше у 2 рази. Почекай приблизно півтори години.

8. Підготуй робочу поверхню: присип стіл борошном і вивали на нього тісто, що мало піднятися.

9. Розтягни тісто по столу й присип його родзинками, цукатами й сухофруктами, а потім скрути й вимішуй, поки вся начинка не розподілиться рівномірно.

10. Розділи тісто на рівні частини та зліпи з нього кульки. Кожна кіля має займати близько третини форми для випічки паски. Накрий готове тісто рушником і залиш “відпочивати” ще на годину, аби воно знов підійнялось.

11. Паски слід випікати в розігрітій до 180° духовці протягом 30-40 хв (час випічки залежить від розміру пасок).

12. Готові паски залиш, аби вони повністю охололи. Після цього можна наносити глазур і прикрашати випічку посипкою, маком, фруктами або іншим декором до свого смаку.

Фото: Pixabay

