Як приготувати краффін?

Коли звичайні паски набридають, на зміну їм приходять альтернативна випічка.

Аби потішити своїх близьких та здивувати їх чимось новеньким, приготуй на Великдень 2023 гібрид круасана й мафіна — краффін.

Такий оригінальний та смачний десерт не потрібно покривати глазур’ю, адже його поверхню прикрашають завитки з самого тіста.

Ранок у Великому Місті розповідає, як приготувати краффін. Зберігай рецепт смачної паски, аби потішити рідних цим кулінарним шедевром.

Рецепт краффіна до Великодня 2023

Інгредієнти

Борошно – 350 г

Молоко – 110 мл

Сухі дріжджі – 7 г (або 20 г свіжих)

Цукор – 80 г

Яйце – 1 шт

Яєчні жовтки – 2 шт

Вершкове масло – 120 г для змащування й 40 г, аби розтопити

Горіхи – 100 г (будь-які до смаку. Наприклад, мигдальні пелюстки або подрібнений фундук)

Цукор ванільний – 8 г

Родзинки або в’ялена журавлина – 200 г

Мускатний горіх – 1 чайна ложка

Приготування

1. Підігрій молоко, розведи в ньому дріжджі з однією чайною ложкою цукру й залиш суміш у теплому місці, поки не побачиш пінну шапку на поверхні.

2. Розтопи 40 г вершкового масла, а також збий жовтки, яйце й ванільний цукор, аби утворилася пишна світла піна.

3. Додай просіяне борошно в миску або іншу глибоку посудину, зроби в ньому заглиблення та вливай туди дріжджі з молоком і яєчну суміш. Ретельно все перемішай і додай розтоплене вершкове масло. Заміси тісто, яке спершу буде липким (не лякайся цього).

Вимішувати тісто слід щонайменше 10 хв, поки воно перестане липнути до рук.

4. Змасти миску залишками розтопленого масла й помісти туди кулю з тіста, яку теж потрібно змастити згори маслом. Накрий посудину з тістом харчовою плівкою й постав у тепле місце на 60-90 хвилин.

5. Поки тісто “відпочиває”, можна залити журавлину або родзинки окропом на 15 хвилин, а потім просушити паперовими рушниками.

Якщо для паски ти хочеш використати мигдальні пелюстки, підсмаж їх на сухій сковороді.

6. Повернемося до тіста: за годину-півтори воно має збільшитися в об’ємі у два рази. Розділи його на три частини (орієнтуйся на розміри своїх форм для випікання пасок). З тіста катай кульки, покради їх у посудини й залиш ще на 10 хв під харчовою плівкою.

7. Підготуй робочу поверхню: присип стіл борошном. Виклади на нього тісто, яке теж варто присипати, й розкатай кожен шматок у тонкий прямокутний пласт.

8. Кожен пласт потрібно змастити вершковим маслом, присипати мускатним горіхом та родзинками або журавлиною, а також горіхами. Тепер лист тіста загорни в рулет, накрий харчовою плівкою та постав у тепле місце. Так слід зробити з кожним пластом.

9. Розріж кожен з рулетів гострим ножем посередині уздовж. Зроби відступ у кулька сантиметрів від початку. Після цього закрути в спіраль половину рулету до його початку й виклади згори спіраль з другої половини.

10. Переклади тісто у форми для випікання, накрий харчовою плівкою й залиш у теплому місці на 20 хв, поки майбутні паски не підіймуться.

11. Випікай краффіни протягом 10 хвилин у духовці, розігрітій до 200°. Далі потрібно знизити температуру до 180°.

Накрий форми фольгою згори на 10 хвилин, а потім обережно зніми її й випікай паски ще 10 хвилин.

12. Готові краффіни можна посипати цукровою пудрою й оздобити горіхами або цукатами.

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі рецепти пасок до Великодня.

Фото: Pixabay