Цьогоріч християни відзначають третє за важливістю свято Благовіщення 7 квітня.
За повір’ями воно асоціюється з добрими звістками та світлою радість.
Аби потішити близьких у такі непрості часи, не забудь привітати їх із цим священним днем.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе найкращі привітання на Благовіщення 2023 року в прозі, віршах, смс та картинках.
Обирай найкращі й надсилай рідним та близьким.
Привітання з Благовіщенням у віршах
З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти добре знай!
***
Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай же пощастить і вам!
По вчинках і справах.
Нехай за все Господь віддячить,
І удачі море дасть,
Нехай любов і щастя буде,
Щоб раділи люди.
***
Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона “жона”,
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула із священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей –
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
***
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла і образи
Хай Господь захистить.
***
Навкруги лиш чути дзвін,
Всіх вітає з святом він.
Благовіщення прийшло –
Хай пропаде всюди зло.
Привітання з Благовіщенням у прозі
В таке прекрасне християнське свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочемо вам побажати умиротворення, очищення душі та думок від негативу й зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, і він наповнюється тільки любов’ю, розумінням і щастям.
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Вітаю з великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, щастя та Божа благодать. Нехай матеріальні та духовні блага будуть удосталь, а у двері стукають тільки добрі вісті!Також по темі: Що варто знати про Благовіщення 2023: історія, прикмети та заборони свята Коли Великдень 2022: дата і традиції світлого свята у православних і католиків Вихідні у квітні 2022: скільки українці відпочиватимуть на Великдень
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії й світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці й усім серцем бажаю давати відсіч сумним думкам і недобрим помислам, впевнено прагнути до чогось світлого й доброго, жити зі щирою надією й міцною вірою, радіти всьому, що Бог послав, і дякувати його за добро та щастя.
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Вітаю з великим святом — Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю всім тільки хороших звісток. Великої радості від того, що у вас є. Будьте щасливі, здорові й вірні Господу!
Короткі смс-привітання на Благовіщення 2023
Вітаю з великим святом Благовіщення! Кажуть, що в цей день навіть птахи гнізда не в’ють, тож бажаю і тобі духовно відпочити!
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У Благовіщення бажаю
Усім я щастя та добра
Богородицю прославим
За народження Христа
***
Нехай Благовіщення це
Тобі, мій друже, принесе
Все найкраще в цьому світі,
Хай любов до тебе прийде!
***
З Благовіщенням вас я вітаю!
Щастя, здоров’я, добра вам бажаю.
Щоб ваші помисли лиш чисті були,
І про своїх ближніх ви ніколи не забули.
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З Благовіщенням!
Нехай очі твої блищать,
І буде щирим твій сміх,
Бажаю істинного щастя
Без лих, без жодних бід!
Привітання з Благовіщенням у картинках
Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості святкування Великодня в умовах війни.
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