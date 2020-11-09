Цілющий яблучний оцет: корисні властивості і протипоказання

Користь і шкода яблучного оцту – як правильно вживати цей продукт.

Яблучний оцет – суперпродукт, який при регулярному вживанні очищує організм і здатен вирішити цілу низку проблем зі здоров`ям.

Він є природним антисептиком, що бореться з грибками і бактеріями. Покращує імунітет, чистить судини, знижує рівень цукру в організмі та навіть зменшує бажання з`їсти щось солоденьке.

То коли, скільки і як саме вживати яблучний оцет? Кому його варто додати до раціону, а кому – категорично не можна?

Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.

Корисні властивості яблучного оцту

Для схуднення

Яблучний оцет покращує метаболізм, нормалізує роботу ШКТ, зменшує апетит та навіть тягу до солодкого! Тож якщо починатимеш свій ранок зі склянки води з розведеним у ній оцтом – зможеш споживати менше калорій протягом дня.

Але головна суперздатність цього продукту – це те, що він ефективно розщеплює жири. Саме тому цей диво-продукт входить до складу багатьох дієт.

Для судин і серця

Регулярне вживання яблучного оцту – чудова профілактика хвороб серцево-судинної системи, навіть таких серйозних, як інсульт та інфаркт.

Річ і тім, що він не лише виводить шкідливий холестерин, але й зміцнює стінки судин. Завдяки цьому кровообіг покращується, а нагрузка на серце – зменшується.

Для детоксу

Яблучний оцет виводить токсини та нормалізує роботу кишечника. Саме цим зумовлений його потужний детокс-ефект.

Звісно ж, відчути його ти зможеш не раніше, ніж за кілька тижнів регулярного споживання.

При порушеннях менструального циклу

Чимало жінок стикаються із порушеннями менструального циклу. Якщо вони серйозні та систематичні, варто не затягувати і обов`язково звернутися до лікаря.

А от невеликі одиничні відхилення (наприклад, після застуди або стресу) можна спробувати скорегувати за допомогою яблучного оцту.

Від застуди

Це те, що треба в сезон застуд і вірусів! Яблучний оцет містить рекордну кількість вітамінів та антиоксидантів, які підримують імунітет і змушують організм протистояти ворогам.

Крім того, він має виражені антибактеріальні властивості, завдяки яким зменшує нежить і біль у горлі.

Як вживати яблучний оцет

Додай столову ложку яблучного оцту в склянку теплої води. За бажанням можеш трохи підсолодити медом – вийде смачний напій, схожий на лимонад.

Вживай щоранку за півгодини до сніданку.

Також радимо замінити звичайний оцет на яблучний у соусах та консервації.

Дотримуйся таких правил прийому яблучного оцту:

Починай вживати яблучной оцет поступово – у перші дні достатньо кількох крапель, розведених водою. Коли переконаєшся, що організм добре сприймає цей продукт – починай потроху збільшувати дозу.

Пити яблучний оцет можна виключно в розведеному вигляді. Якщо знехнувати цим правилом, можна завдати шкоди і зубам, і шлунку.

Пити яблучний оцет бажано через трубочку, щоб не пошкодити зубну емаль. А після того, як вип’єш свою ранкову воду з оцтом, обовязково прополощи порожнину рота.

Як приготувати яблучний оцет – відео

Ти можеш придбати яблучний оцет у магазині, а можеш приготувати його власноруч. Це не складно, але запастися терпінням – доведеться.

Яблучний оцет: протипоказання

Яблучний оцет варто обережно вживати людяіз такими проблемами:

Панкреатит

Гепатит

Підвищена кислотність шлунку

Серйозні захворювання печінки та підшлункової залози.

Якщо плануєш вживати яблучний оцет регулярно – обовязково проконсультуйся з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кефіру.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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