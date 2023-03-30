Чиста та здорова шкіра — це цілком природне бажання кожної людини.

Вона, як правило, свідчить не лише про те, що тобі пощастило із типом дерми.

Адже подібно до стрункості тіла, рівний тон обличчя вимагає багатьох зусиль, на кшталт збалансованого харчування чи процедур догляду.

Але що, коли відмовлятись від цукру пізно, бо рівний тон шкіри потрібен просто зараз?

Насамперед — не панікувати.

Адже Ранок у Великому Місті підготував правила макіяжу, які допоможуть вирішити цю поширену проблему.

Макіяж для рівного тону обличчя

Без праймера — нікуди

Використання праймера або бази — запорука рівного натурального тону .

Такі засоби заповнюють пори та зморшки, згладжуючи рельєф шкіри.

Праймер також здатний усунути ефект жирного блиску і допомогти зафіксувати макіяж.

Тональна основа

Далі можна приступити до обов’язкової умови будь-якого мейкапу — нанесення тональної основи.

Тут важливими є два моменти.

Перший — це вдалий вибір свого тону.

Не лінуйся тестувати тональник на шкірі: оціни текстуру, комфортність нанесення, стійкість і, головне — відтінок, що не повинен бути темнішим або світлішим за природний колір обличчя.

І другий момент — рівномірне нанесення тональної основи.

Він є неможливим без праймера, тому не варто пропускати крок №1.

Пудра

Пудра не лише забезпечує стійкість макіяжу, а й допомагає вирівняти тон обличчя.

Якщо у тебе проблемна шкіра, то обирай пудру з антибактеріальними інгредієнтами у складі.

Консилери та коректори

Ці засоби необхідні для корекції локальних недоліків.

Наприклад, зелений коректор успішно нейтралізує почервоніння, а червонувато-рожевий — круги під очима.

Тональний крем для таких цілей не підійде.

Вуаля. Тепер, коли твій тон обличчя — рівний до ідеальності, можеш імпровізувати із стрілками, наносити туш або червону помаду.

Профілактика

Рівний тон шкіри безспосередньо залежить від стану організму.

Тому все ж радимо подбати про профілактичні засоби, щоб і без макіяжу ти почував(-ла) себе комофортно!

Правильне повноцінне харчування;

Дотримання водного балансу;

Здоровий сон;

Фізична активність;

Відмова від споживання нікотину і алкоголю;

Помірне використання декоративної косметики;

Регулярний догляд за обличчям тощо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко та якісно зробити “смокі айс”.

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