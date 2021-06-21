Безпрограшний акцент: ТОП-5 лайфхаків для ідеальних стрілок

Як намалювати ідеальні стрілки: 5 найпростіших способів.

Влітку 2021 популярності набирають кольорові стрілки.

А, отже, саме час удосконалити свою майстерність маневрувати айлайнером.

І навіть, якщо барви тобі не до душі, чорний — завжди в моді!

Ранок у Великому Місті зараз розповість, як намалювати стрілки і не дістати нервового зриву.

Як намалювати стрілки: ТОП-5 способів

Спосіб №1: скотч

Почнемо з найбільш ефективного. хоч і не дуже приємного способу.

Якщо наважишся не невеликий дискомфорт від скотчу, точно отримаєш ідеальні стрілки.

Наклеюй невеликий шматочок прозорого скотчу, починаючи від зовнішнього куточка ока під тим кутом, який тобі потрібен;

Малює стрілки по отриманому контуру;

Акуратно відклей скотч.

Спосіб №2: візитівка

Візитна картка, або будь-який інший невеличкий твердий папірець з прямим краєм теж може допомогти тобі нанести рівну лінію стрілки.

Приклади карту під потрібним тобі кутом до зовнішнього куточка ока і до нижньої лінії вій;

Промальовує лінію стрілки вздовж краю карти.

Домалюй стрілку по довжині віка самостійно.

Спосіб №3: ложка

Старий, але дуже дієвий спосіб.

Вигини ложки допоможуть тобі зробити стрілочки потрібної форми і довжини.

Бери підводку для очей і чисту, суху ложку.

Приклади ручку ложки до середини ока по діагоналі;

Міцно притуливши ложку до шкіри, починай промальовувати кінчик.

Щоб намалювати іншу частину стрілки безпосередньо на повіку, знадобиться широка частина ложки. Прикладаєш її максимально близько до вій;

Домалюй контур стрілки, а потім зафарбовуй те, куди підводка не дістала.

Спосіб №4: зубна нитка

Одна з найлегших технік, яка забезпечить рівненькі стрілки навіть початківцю.

Нанеси рівномірно чорний лайнер по зубній нитці;

Приклади нитку до повіки для створення рівної нижньої частини стрілки;

Потім зроби те ж саме з верхньою частиною;

Зафарбуй порожнє місце на повіках звичайним пензлем для підводки.

Спосіб №5: трафарет або штамп підводки

Для тих, хто часто малює стрілки, найоптимальнішим варінтом стане купівля спеціальних інструментів.

Трафарет для стрілок чи фломастер-підводка з штампом неабияк полегшать життя й зекономлять твій час.

Перед тим, як малювати стрілки: пам’ятка

Якщо малюєш стрілки олівцем, простеж, щоб він завжди був максимально гостро заточений;

Якщо малюєш стрілки айлайнером, то для початку наміть її сірим/коричневим олівцем або ж темними тінями;

Якщо стрілка вийшла не дуже рівною, підрівняй лінію консилером;

Обов’язково фарбуй стрілку максимально близько до лінії росту вій, щоб не було “прогалин”;

Айлайнер слід наносити на основу з тіней або хоча б на припудрену базу під тіні — так макіяж буде виглядати більш охайно і краще триматиметься.

Як намалювати стрілки: відео-інструкція

Ну, й наостанок, щоб стрілки вийшли не лише рівними, а й доречними для твого типу очей, скористайся відео нижче.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити макіяж “смокі айс”.

Фото: Unsplash

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