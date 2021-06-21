Безпрограшний акцент: ТОП-5 лайфхаків для ідеальних стрілок

Як намалювати ідеальні стрілки: 5 найпростіших способів.
Влітку 2021 популярності набирають кольорові стрілки.
А, отже, саме час удосконалити свою майстерність маневрувати айлайнером.
І навіть, якщо барви тобі не до душі, чорний — завжди в моді!
Ранок у Великому Місті зараз розповість, як намалювати стрілки і не дістати нервового зриву.
Як намалювати стрілки: ТОП-5 способів
Спосіб №1: скотч
Почнемо з найбільш ефективного. хоч і не дуже приємного способу.
Якщо наважишся не невеликий дискомфорт від скотчу, точно отримаєш ідеальні стрілки.
- Наклеюй невеликий шматочок прозорого скотчу, починаючи від зовнішнього куточка ока під тим кутом, який тобі потрібен;
- Малює стрілки по отриманому контуру;
- Акуратно відклей скотч.
Спосіб №2: візитівка
Візитна картка, або будь-який інший невеличкий твердий папірець з прямим краєм теж може допомогти тобі нанести рівну лінію стрілки.
- Приклади карту під потрібним тобі кутом до зовнішнього куточка ока і до нижньої лінії вій;
- Промальовує лінію стрілки вздовж краю карти.
- Домалюй стрілку по довжині віка самостійно.
Спосіб №3: ложка
Старий, але дуже дієвий спосіб.
Вигини ложки допоможуть тобі зробити стрілочки потрібної форми і довжини.
- Бери підводку для очей і чисту, суху ложку.
- Приклади ручку ложки до середини ока по діагоналі;
- Міцно притуливши ложку до шкіри, починай промальовувати кінчик.
- Щоб намалювати іншу частину стрілки безпосередньо на повіку, знадобиться широка частина ложки. Прикладаєш її максимально близько до вій;
- Домалюй контур стрілки, а потім зафарбовуй те, куди підводка не дістала.
Спосіб №4: зубна нитка
Одна з найлегших технік, яка забезпечить рівненькі стрілки навіть початківцю.
- Нанеси рівномірно чорний лайнер по зубній нитці;
- Приклади нитку до повіки для створення рівної нижньої частини стрілки;
- Потім зроби те ж саме з верхньою частиною;
- Зафарбуй порожнє місце на повіках звичайним пензлем для підводки.
Спосіб №5: трафарет або штамп підводки
Для тих, хто часто малює стрілки, найоптимальнішим варінтом стане купівля спеціальних інструментів.
Трафарет для стрілок чи фломастер-підводка з штампом неабияк полегшать життя й зекономлять твій час.
Перед тим, як малювати стрілки: пам’ятка
- Якщо малюєш стрілки олівцем, простеж, щоб він завжди був максимально гостро заточений;
- Якщо малюєш стрілки айлайнером, то для початку наміть її сірим/коричневим олівцем або ж темними тінями;
- Якщо стрілка вийшла не дуже рівною, підрівняй лінію консилером;
- Обов’язково фарбуй стрілку максимально близько до лінії росту вій, щоб не було “прогалин”;
- Айлайнер слід наносити на основу з тіней або хоча б на припудрену базу під тіні — так макіяж буде виглядати більш охайно і краще триматиметься.
Як намалювати стрілки: відео-інструкція
Ну, й наостанок, щоб стрілки вийшли не лише рівними, а й доречними для твого типу очей, скористайся відео нижче.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити макіяж “смокі айс”.
Фото: Unsplash