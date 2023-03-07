Відома американська співачка, акторка та модель Селена Гомес не припиняє вражати прихильників своєю красою.

Вона навіть без макіяжу має чудовий та здоровий вигляд.

Селена уміло користується косметикою та влучно підкреслює всі свої риси обличчя.

Як акторці вдається бути такою розкішною за будь-яких обставин?

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Секрети краси Селени Гомес

Догляд за шкірою

Цей аспект є одним із найважливіших для кожної красуні.

Селена не лінується ретельно очищувати обличчя від зайвого себуму щодня.

Чиста й зволожена шкіра — запорука чудового вигляду навіть без косметики та зачіски.

Гомес часто використовує скраби й пілінги, щоб відлущити відмерлу шкіру й додати здорового сяйва.

Для цього вона змішує сік лимона та сіль.

Але з таким засобом варто бути обережними, тож якщо вирішиш випробувати його на собі, обов’язково протестуй на невеличкій ділянці шкіри перед використанням.

Соковиті губи

Губи — найвиразніша частина нашого обличчя, тож їм також потрібно приділяти особливу увагу.

Селена постійно користується спеціальними бальзамами, що мають у складі живильні олії.

З їх допомогою вона за лічені хвилини прибирає сухість.

Для ще більшого об’єму зірка часто користується блисками, які візуально збільшують губи.

Неймовірне волосся

Розкішна шевелюра Селени вже встигла стати її візитівкою.

Волосся співачки випромінює силу й чарує своїми переливами на світлі.

Секрет краси її волосся досить простий: Гомес якомога менше старається користуватися різноманітними стайлерами.

Звісно, для виходу на червону доріжку часом доводиться використовувати фен і спеціальну щітку, але в повсякденному житті акторка зайвий раз не укладає пасма.

До речі, американка також користується безсульфатним шампунем і щонайменше два рази на тиждень робить зволожувальні маски.

У здоровому тілі – здоровий дух

Куди ж без тренувань?

Фігура Селени щодня збирає в соцмережах мільйони вподобань, проте не варто думати, що вона нічого не робить задля свого красивого тіла.

Зірка регулярно відвідує різноманітні тренування.

Вона дуже обережно робить усі вправи під наглядом тренера, аби не зашкодити своєму здоров’ю.

Серед спортивних фаворитів Гомес перші місця посідають пілатес і кардіотренування.

Очистити розум і розслабитися їй допомагає гаряча йога.

Сила макіяжу

Селена має неймовірну здібність підбирати собі макіяж, який на всі 100 відсотків їй пасує.

Дівчина намагається використовувати зволожувальні тональні основи, що не підкреслюють лущення й не забивають у зморшки.

Основний акцент співачка майже завжди робить на очах і не перевантажує обличчя занадто яскравими тінями й помадою одночасно.

Ще один незамінний продукт у її косметичці – рум’яна. Без них Гомес важко уявити.

З допомогою цього продукту створюється ефект молодої й здорової шкіри.

Ну а головний секрет мейкапу Селени полягає в тому, що вона старається наносити його якомога менше й непомітніше в повсякденному житті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Селени Гомес.

Фото: gifer