Завжди чарівна. Головні б’юті-секрети Тейлор Свіфт

Секрети краси Тейлор Свіфт. Як співчка доглядає за своїм обличчям і тілом.

32-річна Тейлор Свіфт – одна з найбільш високооплачуваних співачок у світі.

Багаторазова володарка Grammy, виконавиця десятиліття за версією American Music Awards і жінка десятиліття за версією Billboard…

У неї так багато нагород і титулів, що для для їх перерахування знадобиться окрема стаття.

Як зірці при такому шаленому життєвому ритмі вдається залишатися такою чарівною та доглянутою?

Ранок у Великому Місті зібрав головні б’юті-секрети зірки.

Одне з ключових правил краси Тейлор Свіфт – ніколи не засмагати. У співачки дуже світла шкіра, тому вона робить усе, щоб вберегти її від фотостаріння.

Цілорічно Свіфт використовує сонцезахисний крем із високим SPF – і це при тому, що під прямими сонячними променями вона практично не буває.

А якщо таки хочеться трішки підзолотити шкіру – Тейлор використовує крем для автозасмаги.

Свіфт дотримується правил здорового харчування, але не забороняє собі і трішки смаколиків.

Вона впевнена: щоб бути стрункою, достатньою дотримуватися правила 80/20. Таким чином, у її раціоні 80% корисних продуктів і 20% – просто смачних.

Причому, «шкідливості» зірка намагається їсти у першій половині дня.

Улюблений засіб догляду за обличчям – щільний нічний крем.

Причому, Тейлор використовує його не лише ввечері, але й уранці, як основу під макіяж.

Вважає, що саме цей засіб найкраще живить і зволожує її суху шкіру. Та ще й чудово захищає ніжну шкіру від шкідливого впливу макіяжу.

За це Свіфт готова пробачити йому більш насичену текстуру, ніж у денного крему.

Аби підтримувати струнку фігуру в ідеальному стані, Свіфт щодня виходить на пробіжки.

Бігати любить на свіжому повітрі, втім, коли такої можливості немає – вона встає на бігову доріжку.

«Цей вид активності допомагає мені привести в порядок думки, і завдяки бігу я не задихаюся на сцені в ході концерту. До того ж під час пробіжки у мене є можливість послухати нові пісні», – говорить зірка.

На думку Тейлор, найкращий спосіб зробити акцент у макіяжі – це класична червона помада. Вона завжди є у косметичці зірки.

Фото: Taylorswift

