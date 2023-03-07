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ICTV Ранок 07.03.2023 11:44
07.03.2023 11:44
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Ківано: як правильно їсти африканський огірок і з чим його поєднувати

Ківано: як правильно їсти африканський огірок і з чим його поєднувати

Усе, що потрібно знати про ківано.

Цей екзотичний фрукт багатьох відлякує своїм “агресивним виглядом”.

Та шипи  — це лише маскування, адже під ними ховається солодкий і соковитий делікатес.

Ранок у Великому Місті зараз розповість, як правильно їсти ківано і з чим його краще поєднувати.

Ківано

Як правильно їсти

Шкірку африканського огірка їсти не варто, проте вона може виконувати функцію тарілки для м’якоті.

Серединка цього заморського смаколика своєю консистенцією чимось нагадує желе або кисіль.

Ківано слід їсти ложкою, не вирізаючи з твердої шкірки.

До речі, цим фруктом потрібно ласувати без попереднього приготуванням.

У сирому африканському огірку міститься величезна кількість корисних мікроелементів.

Однак перед уживанням ретельно промийте продукт під холодною водою.

Користь від ківано

Екзотичний фрукт уважають цілком дієтичним, адже він майже повністю складається з води.

Ківано низькокалорійний, а також містить необхідні для нормального функціонування нашого організму білки, жири та вуглеводи.

Не варто забувати й про інші вітаміни та мікроелементи.

В африканському огірку є калій, магній. фосфор, кальцій, мідь, залізо, цинк і натрій.

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Справжня корисна бомба!

Варіанти поїдання ківано

Із “рогатої дині”, як ще називають ківано, готують різноманітні корисні напої, салати, а також навіть желе.

Завдяки своєму солодкому смаку з приємною кислинкою, фрукт чудово поєднуються з багатьма інгредієнтами, а корисні мікроелементи в його складі зроблять будь-який десерт в рази кориснішим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як їсти сир камамбер.

Фото: t_mansuroff

Олександра Лоскот

Теги: екзотичні фрукти, корисні поради
07.03.2023 11:44

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