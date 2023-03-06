Фізаліс – це багаторічна дерев’яниста рослина, що має сухе листя й багато гілочок.

Ягоди фізалісу містять стільки корисних мікроелементів, що спокійно можуть стати гідними конкурентами хімічним біодобавкам.

На перший погляд, фізаліс здається дуже гарним, але небезпечним і неїстівним, проте це зовсім не так.

Ранок у Великому Місті зараз розповість, чому фізаліс корисний і як його їсти.

Склад і користь фізалісу для організму

Фізаліс надзвичайно багатий на глюкозу, вуглеводи й жири, тож усього лиш кілька ягідок можуть наситити зголоднілу людину.

Не варто забувати й про вітаміни з мінералами: ягоди цієї рослини містять вітамін С, фосфор, вітамін B3, кальцій, вітамін B1, залізо, вітамін B2, вітамін А.

Справжня корисна “бомба” для нашого імунітету!

До речі, попри свою поживність, фізаліс досить низькокалорійний, тож чудово підійде для тих, хто хоче схуднути.

Плоди цієї декоративної, на перший погляд, рослини здатні покращити кровообіг, покращити жіноче здоров’я, покращити функціонування ендокринної системи, стан шкіри й навіть удосконалити дихальну систему.

Звісно, фізаліс також виступає чудовим профілактичним засобом від цілого ряду захворювань.

Як правильно їсти фізаліс

Цю ягоду можна вживати сирою або вареною чи маринованою.

Головне – промити продукт гарячою водою перед тим, як їсти, аби прибрати наліт зі шкірочки.

Якщо бажаєш отримати максимум корисних елементів, ласуй сирим фізалісом.

До речі, ці ягідки можна додавати в різноманітні салати й закуски, а солодкуватий пряний смак чудово доповнить будь-яку страву.

Плоди дерев’янистої рослини ідеально підійдуть для приготування десертів, соусів та напоїв.

Їх можна засушувати, робити варення або ж мармелад і цукати.

А як щодо маринованого фізаліса?

Деякі майстри кулінарії навіть примудряються робити ікру з фізаліса.

Він чудово поєднується з яблуками й деякими овочами, головне – використовувати стиглі ягідки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як правильно їсти кумкват.

Фото: Pexels