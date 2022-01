Сир камамбер: як його їсти і з чим поєднувати

Все, що потрібно знати про сир камамбер.

Делікатес до якого варто звикнути перш ніж зрозумієш його витончений смак.

При виготовленні камамберу технологи використовують гриб Рenicilium Сandidum.

Тому він має м’яку структуру і специфічний аромат.

Ранок у Великому Місті готовий розповісти все про те, як правильно їсти сир камамбер.

На стіл не принято ставити цілу головку сиру.

Заздалегідь його нарізають шматочками, щоб кожен охочий міг взяти стільки, скільки забажає.

До речі, подають камамбер разом із скоринкою цівіллі.

Камамбер ззовні покритий цвіллю, але саме це робить його смачним.

Більше того, саме запліснівіла скоринка надає камамбера гоструватий пікантний смак, з-за якого в основному і купують продукт.

Але якщо подобається смак серцевини сиру, і не подобається скоринка, її можна і обрізати.

Добре поєднується з фруктами, горіхами і зеленню.

А з напоїв до цього сиру ідеально підійде молоде вино – рожеве або біле, сидр і кальвадос.

Цей сир вважається десертним. Тому можна поставити на стіл і вазочку з кислим варенням.

Фото: Рexels

