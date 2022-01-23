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ICTV Ранок 23.01.2022 13:30
23.01.2022 13:30
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Сир камамбер: як його їсти і з чим поєднувати

Сир камамбер: як його їсти і з чим поєднувати

Все, що потрібно знати про сир камамбер.

Делікатес до якого варто звикнути перш ніж зрозумієш його витончений смак.

При виготовленні камамберу технологи використовують гриб Рenicilium Сandidum.

Тому він має м’яку структуру і специфічний аромат.

Ранок у Великому Місті готовий розповісти все про те, як правильно їсти сир камамбер.

Сир камамбер

Як правильно нарізати і подавати

На стіл не принято ставити цілу головку сиру.

Заздалегідь його нарізають шматочками, щоб кожен охочий міг взяти стільки, скільки забажає.

Однак перед тим головка сиру обов’язково повинна полежати в холодильнику.

До речі, подають камамбер разом із скоринкою цівіллі.

Скоринка

Камамбер ззовні покритий цвіллю, але саме це робить його смачним.

Тому скоринку можна їсти і не хвилюватись.

Більше того, саме запліснівіла скоринка надає камамбера гоструватий пікантний смак, з-за якого в основному і купують продукт.

Але якщо подобається смак серцевини сиру, і не подобається скоринка, її можна і обрізати.

Також по темі: Як правильно обирати сир із пліснявою: поради сомельє Сир та сирний продукт: як відрізнити якісний продукт від підробки Шукаємо ідеальну пару: як правильно поєднувати сир і вино

З чим подавати сир

Добре поєднується з фруктами, горіхами і зеленню.

А з напоїв до цього сиру ідеально підійде молоде вино – рожеве або біле, сидр і кальвадос.

Цей сир вважається десертним. Тому можна поставити на стіл і вазочку з кислим варенням.

Нагдаємо, раніше ми розповідали про те, як їсти сир брі.

Фото: Рexels

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Теги: сир
23.01.2022 13:30



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