Любиш ігристі вина, цікавишся історією та походженням напоїв? Тоді тобі неодмінно стане у нагоді інформація яку прочитаєш у цьому матеріалі.
По пунктах розповідаємо про різницю між просекко та шампанським.
Чим відрізняється шампанське від просекко
Походження напоїв
Справжнє шампанське родом із регіона Шампань, що у Франції.
А от ігристе вино просекко — виробляється у регіоні Венето, в Італії.
Сорти винограду
Перший напій виготовляють із білих сортів винограду, під назвою: Шардоне, Піно Нуар та Піно Меньє.
З другим напоєм інша справа, його виготовляють тільки із білого винограду — сорту Глера, ще відомого як Просекко.
Процеси приготування
Шампанське готується в тій пляшці, в якій і буде надходити у продаж, а сам процес виготовлення цього ігристого — довгий та витратний, від 2 до 6 років.
А от просекко має іншу історію: його заливають у великий бак, де і готують одразу чималу порцію напою. Процес виготовлення швидкий та економічний.Також по темі: Французька кухня: 10 страв, які варто спробувати Червоне, рожеве, біле: 5 корисних властивостей вина Альтернатива каві: ТОП-5 корисних напоїв, які добре бадьорять
Різниця витримки напоїв
Шампанське — затримується в льоху, де “відпочиває” мінімум 15 місяців.
Просекко — одразу готове до зустрічі зі споживачем. Адже надходит у продаж без витримки.
Термін придатності
Французьке ігристе зберігається роками, а от італійське — краще вживати якомога свіжішим. Його темін споживання зазвичай не більше двох років.
Різниця ароматів
В бокалі шампанського гурмани відчувають десятки ароматів — фруктів, квітів, спецій, солодкої випічки та ще багато витончених ноток.
У просекко менший набір ароматів, але воно легке та яскраве.
Вживання напоїв
Шампанське — всім відомий символ свята та особливих подій.
Просекко — ідеально підходить для атмосферних вечірок та щоденних радощів життю.
Обирай напій, чия історія та смак тобі до вподоби, будь на позитиві, але не забувай про свідоме й помірне споживання алкоголю.
Нагадаймо, раніше ми розповідали про різницю між корицею і касією.
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