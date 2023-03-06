Любиш ігристі вина, цікавишся історією та походженням напоїв? Тоді тобі неодмінно стане у нагоді інформація яку прочитаєш у цьому матеріалі.

По пунктах розповідаємо про різницю між просекко та шампанським.

Чим відрізняється шампанське від просекко

Походження напоїв

Справжнє шампанське родом із регіона Шампань, що у Франції.

А от ігристе вино просекко — виробляється у регіоні Венето, в Італії.

Сорти винограду

Перший напій виготовляють із білих сортів винограду, під назвою: Шардоне, Піно Нуар та Піно Меньє.

З другим напоєм інша справа, його виготовляють тільки із білого винограду — сорту Глера, ще відомого як Просекко.

Процеси приготування

Шампанське готується в тій пляшці, в якій і буде надходити у продаж, а сам процес виготовлення цього ігристого — довгий та витратний, від 2 до 6 років.

А от просекко має іншу історію: його заливають у великий бак, де і готують одразу чималу порцію напою. Процес виготовлення швидкий та економічний.

Різниця витримки напоїв

Шампанське — затримується в льоху, де “відпочиває” мінімум 15 місяців.

Просекко — одразу готове до зустрічі зі споживачем. Адже надходит у продаж без витримки.

Термін придатності

Французьке ігристе зберігається роками, а от італійське — краще вживати якомога свіжішим. Його темін споживання зазвичай не більше двох років.

Різниця ароматів

В бокалі шампанського гурмани відчувають десятки ароматів — фруктів, квітів, спецій, солодкої випічки та ще багато витончених ноток.

У просекко менший набір ароматів, але воно легке та яскраве.

Вживання напоїв

Шампанське — всім відомий символ свята та особливих подій.

Просекко — ідеально підходить для атмосферних вечірок та щоденних радощів життю.

Обирай напій, чия історія та смак тобі до вподоби, будь на позитиві, але не забувай про свідоме й помірне споживання алкоголю.

Нагадаймо, раніше ми розповідали про різницю між корицею і касією.

Фото: Unsplash

Марина Максакова