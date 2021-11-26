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ICTV Ранок 26.11.2021 12:10
26.11.2021 12:10
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Кориця і касія: в чому різниця і чому ми роками їмо підробку

Кориця і касія: в чому різниця і чому ми роками їмо підробку

Кориця і касія – чим відрізняються ці спеції і як перевірити, що саме ми додаємо в страви та десерти.

Купуючи палички кориці, ми навіть не підозрюємо, що найчастіше під виглядом справжньої спеції нам продають її дешевий та шкідливий аналог – касію.

У чому різниця?

Кориця

Кориця (на фото вище) – це частина кори вічнозеленої рослини Cinnamomum zeylanicyn, яка росте на Шрі-Ланці та в Західній Індії. Це дорога, якісна і дуже корисна спеція.

Для виробництва справжньої кориці використовують тільки тонкий внутрішній шар кори молодих пагонів. Його висушують на сонце, після цього – вручну скручують у трубочки.

Касія

касія фото

Касія, або ж фальшива кориця, виготовляється з рослини Cinnamomum aromaticum. Вона росте у Китаї, В’єтнамі, а також Індонезії.

Для виробництва касії використовують не трирічні пагони, а дерева 7-10-річного віку. Причому, в хід іде не лише внутрішня частина, але й уся кора.

Майже всі корисні властивості, які має справжня кориця, у касії відсутні. Більше того, споживати її у великих кількостях небезпечно.

Адже касія містить отруйну речовину – кумарин – якого немає в справжній спеції.

Чим шкідливий кумарин?

При зловживанні касією, кумарин може викликати такі симптоми:

  • Головокружіння та головні болі.
  • Розлади шлунка, діарея.
  • Проблеми з нирками та печінкою.

Також касію не варто вживати вагітним. При передозуванні м’язові скорочення матки стають частішими, що може призвести до викидня.

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Як відрізнити корицю від касії

Кориця і касія різниця

Фото: Depositphotos, Pixabay

Колір                 

Колір справжньої кориці світло-коричневий, касії – темніший, майже шоколадний.

Структура паличок

Палички кориці мають багато дрібних завитків, що за товщиною нагадують лист паперу. Вони крихкі і легко ламаються в руках.

Палички касії товстіші та зазвичай мають лише два широкі завитки.

Касія значно твердіша, ніж кориця, її буває важко подрібни навіть у кавомолці.

Смак і аромат

Кориця має тонкий, ніжний аромат і м’який солодкуватий смак. Касії притаманний більш виражений пряний запах і дещо гоструватий смак.

Надпис на упаковці

На упаковці кориці має бути написано Cinnamomum zeylonicum, на упаковці касії – Cinnamomum aromaticum.

Втім далеко не завжди виробники сумлінно вказують цю інформацію.

Також варто звернути увагу на країну походження.

Якщо це Шрі-Ланка, висока імовірність того, що ти тримаєш у руках саме корицю. Якщо ж на упаковці вказані Китай, В’єтнам або Індонезія – це точно касія.

Ціна

Цейлонська кориця – недешева спеція. Її вартість зазвичай у кілька разів більше, ніж у касії.

Як виглядають кориця і касія

Уважно подивись на ці фото, аби раз і на завжди запам’ятати відмінності між корицею та касією.

 

Як перевірити якість порошку кориці?

кориця порошок

Без сумніву, краще купувати корицю в паличках і дрібнити її самостійно – за допомогою кавомолки або млинка.

Так ти точно будеш знати, що споживаєш натуральний та якісний продукт.

Втім якщо такої можливості немає, радимо провести простий експеримент.

Задля цього насип трохи кориці в чайну ложку. Зверху додай кілька крапель йоду.

Якщо колір порошку зміниться на темно синій, майже чорний колір – це касія. Якщо ж стане яскраво синім – натуральна кориця.

Споживайте лише якісні спеції та читайте інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості куркуми.

Фото: Pixabay, Depositphotos

Аліна Литвиненко

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Теги: спеції
26.11.2021 12:10



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