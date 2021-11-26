Кориця і касія: в чому різниця і чому ми роками їмо підробку

Кориця і касія – чим відрізняються ці спеції і як перевірити, що саме ми додаємо в страви та десерти.
Купуючи палички кориці, ми навіть не підозрюємо, що найчастіше під виглядом справжньої спеції нам продають її дешевий та шкідливий аналог – касію.
У чому різниця?
Кориця
Кориця (на фото вище) – це частина кори вічнозеленої рослини Cinnamomum zeylanicyn, яка росте на Шрі-Ланці та в Західній Індії. Це дорога, якісна і дуже корисна спеція.
Для виробництва справжньої кориці використовують тільки тонкий внутрішній шар кори молодих пагонів. Його висушують на сонце, після цього – вручну скручують у трубочки.
Касія
Касія, або ж фальшива кориця, виготовляється з рослини Cinnamomum aromaticum. Вона росте у Китаї, В’єтнамі, а також Індонезії.
Для виробництва касії використовують не трирічні пагони, а дерева 7-10-річного віку. Причому, в хід іде не лише внутрішня частина, але й уся кора.
Майже всі корисні властивості, які має справжня кориця, у касії відсутні. Більше того, споживати її у великих кількостях небезпечно.
Адже касія містить отруйну речовину – кумарин – якого немає в справжній спеції.
Чим шкідливий кумарин?
При зловживанні касією, кумарин може викликати такі симптоми:
- Головокружіння та головні болі.
- Розлади шлунка, діарея.
- Проблеми з нирками та печінкою.
Також касію не варто вживати вагітним. При передозуванні м’язові скорочення матки стають частішими, що може призвести до викидня.Також по темі: Вкусный эксперимент: куриные котлетки с корицей Лікарі розповіли, які спеції допоможуть схуднути Ця спеція загоює рани
Як відрізнити корицю від касії
Колір
Колір справжньої кориці світло-коричневий, касії – темніший, майже шоколадний.
Структура паличок
Палички кориці мають багато дрібних завитків, що за товщиною нагадують лист паперу. Вони крихкі і легко ламаються в руках.
Палички касії товстіші та зазвичай мають лише два широкі завитки.
Касія значно твердіша, ніж кориця, її буває важко подрібни навіть у кавомолці.
Смак і аромат
Кориця має тонкий, ніжний аромат і м’який солодкуватий смак. Касії притаманний більш виражений пряний запах і дещо гоструватий смак.
Надпис на упаковці
На упаковці кориці має бути написано Cinnamomum zeylonicum, на упаковці касії – Cinnamomum aromaticum.
Втім далеко не завжди виробники сумлінно вказують цю інформацію.
Також варто звернути увагу на країну походження.
Якщо це Шрі-Ланка, висока імовірність того, що ти тримаєш у руках саме корицю. Якщо ж на упаковці вказані Китай, В’єтнам або Індонезія – це точно касія.
Ціна
Цейлонська кориця – недешева спеція. Її вартість зазвичай у кілька разів більше, ніж у касії.
Як виглядають кориця і касія
Уважно подивись на ці фото, аби раз і на завжди запам’ятати відмінності між корицею та касією.
Як перевірити якість порошку кориці?
Без сумніву, краще купувати корицю в паличках і дрібнити її самостійно – за допомогою кавомолки або млинка.
Так ти точно будеш знати, що споживаєш натуральний та якісний продукт.
Втім якщо такої можливості немає, радимо провести простий експеримент.
Задля цього насип трохи кориці в чайну ложку. Зверху додай кілька крапель йоду.
Якщо колір порошку зміниться на темно синій, майже чорний колір – це касія. Якщо ж стане яскраво синім – натуральна кориця.
Споживайте лише якісні спеції та читайте інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості куркуми.
Фото: Pixabay, Depositphotos
Аліна Литвиненко