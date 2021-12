Тропічний фрукт схожий на яблуко: як правильно їсти гуаву

Як правильно їсти гуаву.

Гуава за зовнішнім виглядом схожа на яблуко, але насправді цей тропічний фрукт навіть корисніший і має свій неповторний смак.

Втім, більшість українців ще не знають, коли, з чим і як саме їсти екзотичний плід.

Ранок у Великому Місті готовий усе детально розповісти.

Один із найпростіших варіантів як можна їсти гуаву — ретельно помити фрукт, нарізати на частини і ложкою вийняти м’якоть.

Краще все-ж не їсти шкірку плода, адже вона має кислий смак, що може неприємно здивувати і відбити бажання їсти сам фрукт.

М’якоть гуави має всередині їстівне насіння.

Краще його намагатись мінімально прожовувати, адже це може нашкодити зубній емалі.

Зазвичай, гуаву вживають як самостійний фрукт.

Але якщо дитині чи вам не подобається свіжий вигляд чи смак плода, то можна його додати до смузі.

Або приготувати з гуави джем, чи додавати очищену гуаву до салатів, це додасть страві кислинки.

Також надзвичайно важливо придбати правильно дозрілий плід гуави хорошої якості.

Головний критерій відбору — це дотик та запах.

Стигла гуави має надзвичайно інтенсивний аромат,.

А якщо натиснути на шкірку, то вона повинна залишати слід від пальця.

Також варто звернути увагу на те, щоб на самому фрукті не було темних плям чи пошкоджен, бо це може свідчити про неправильне транспортування, або зберігання в непридатних умовах.

Цей екзотичний фрукт родом із Перу містить в собі вітаміну С, ніж у апельсинах.

Тому гуаву можна варто вживати для зміцненні імунітету та при застудних захворюваннях, адже плоди ще й мають бактирицидну дію.

Фото:Рixabay

