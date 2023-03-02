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ICTV Ранок 02.03.2023 17:12
02.03.2023 17:12
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Корисні властивості гречки: чому її варто включити до раціону

Корисні властивості гречки: чому її варто включити до раціону

Топ-5 найкорисніших властивостей гречаної крупи.

Гречка, так само як і рис, є надзвичайно популярною крупою серед українців, особливо в часи бойових дій.

На початку повномасштабного вторгнення її почали масово скуповувати в усіх магазинах.

Однак ця крупа виділяється серед інших не тільки своєю доступністю, а й користю, яка зараз так необхідна ослабленому через стрес організму.

Цікаво, що у французькій та італійській мові гречку називають сарациновим зерном.

Ранок у Великому Місті розповість тобі, чому потрібно їсти гречку, та яку користь вона дає.

Топ-5 корисних властивостей гречки

Нормалізація обміну речовин

Гречка у своєму складі має вітаміни групи В, А, ненасичені жирні кислоти, калій, хром та йод. Вони сприяють нормалізації обміну речовин в твоєму організмі.

Також наявність метіонину та лізину покращує роботу шлунково-кишкового тракту.

Покращує метаболізм також і вітамін РР, який, окрім того, позитивно впливає і на дихальну систему.

А повільні вуглеводи, які поступово розщеплюються в організмі, нададуть тобі тривале відчуття ситості, що допоможе тобі зберігати енергію навіть під час довготривалого перебування в укритті.

гречка фото

Сприяє кращому кровообігу та роботі серця

Завдяки вітамінам А, В, РР, амінокислотам, калію, фосфору, магнію, натрію, залізу та цинку, гречка сприятлива для роботи серцево-судинної системи.

Вживання гречаної каші розширює судини, нормалізує вміст цукру в крові та запобігає виникненню тромбозу.

Також гречка є хорошою профілактикою раку та допомагає запобігти лейкемії, анемії, лейкозу.

гречка фото

Корисна для вагітних

Гречана крупа є надзвичайно корисною для вагітних та мам, які годують своїх немовлят грудним молоком.

Адже ця крупа завдяки залізу, фолієвій кислоті та лізину, сприяє нормальному розвитку плоду. Гречка запобігає появі у дитини вад серця.

Також вона допомагає при закрепах та печії, сприяє гарному травленню.

Корисні речовини, які потраплять в організм мами з гречкою, також передадуться і немовляті у складі грудного молока.

гречка фото

Зміцнює нігті та кістки

Хто б міг подумати, що гречка може бути корисною для наших нігтів та кісток? Але це справді так.

Через постійну паніку та хвилювання в період війни більшість людей скаржаться на проблеми з волоссям.

Кальцій, який міститься в гречці, зміцнює наші кістки та запобігає ламкості нігтів. Тому вона є дуже корисною для літніх людей та тим, хто має з цим проблеми.

За здоров’я твоїх нігтів також відповідають вітаміни групи В, які є в гречаній крупі.

гречка фото

Зміцнює імунну систему

Завдяки фолієвій кислоті, яка є в гречаній крупі, ти можеш зміцнити свою імунну систему.

Вітаміни А, В, амінокислоти, калій, магній, цинк, фосфор та хлор захищають тебе від поганого впливу різних бактерій та вірусів.

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Окрім того, ознакою погіршення роботи імунної системи буде нестача вітаміну РР, який є в гречці.

Тому якщо хочеш бути здоровим та стійким до різних хвороб, вари кашу з гречки. Корисні властивості, які має ця крупа дозволять тобі зміцнити свій імунітет і не підхопити застуду навіть у холодному бомбосховищі.

гречка фото

Гречка є надзвичайно корисною крупою. Тому обов’язково додавай її до раціону та бережи своє здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як налагодити роботу кишківника під час бойових дій.

Фото: Pixabay

Дарина Реготун

Теги: гречка, корисні властивості
02.03.2023 17:12

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