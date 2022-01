Цивільний шлюб: чи варто просто жити разом?

Дедалі більше представників молодого покоління надають перевагу цивільному шлюбу й не виявляють бажання офіційно реєструвати союз.

Стійкі положення про те, що повноцінна сім’я не може існувати без печатки в паспортах партнерів, уже давно кануло в минуле.

Молодята не поспішають більше до РАЦСів, натомість просто починають жити під одним дахом і будувати родину на власний розсуд.

Які ж переваги й недоліки є в цивільному шлюбі? Зараз розкажемо!

Дійсно, неузаконений шлюб не накладає на партнерів певні зобов’язання.

Припустімо, ви посварились зі своїм цивільним чоловіком або дружиною й хочете назавжди закінчити стосунки.

У такому випадку, вам не потрібно подавати на розлучення, чекати на розгляд справи.

Часом доводиться навіть судитися зі своїми офіційними колишніми.

Простіше кажучи, ніхто нікому нічого не повинен.

Внутрішні правила вашої сім’ї – виключно ваша особиста справа, ви самостійно встановлюєте певні зобов’язання.

Іноді партнери пропонують одне одному підписати перед офіційною реєстрацією шлюбу певні документи, що накладають додаткові обов’язки на чоловіка або дружину, а також визначають порядок дій партнерів у випадку розірвання союзу.

Якщо умови договору вас не задовольняють, цивільний шлюб – ваш варіант.

Життя часто буває складним і непередбачуваним, може з’явитися вагома причина для вас, щоб розлучитися.

Сімейний кодекс України регулює це питання.

Якщо чоловік із жінкою документально можуть довести факт спільного проживання, то все майно, що перейшло у власність цивільного подружжя за час стосунків, ділиться порівну.

Варто зазначити, що ви не зможете претендувати на цінності партнера, які він отримав до того, як вступити з вами в союз.

Дитина, народжена в цивільному шлюбі, теоретично не втрачає своїх прав.

Єдиний негативний аспект – це потреба довести батьківство, але це доволі легко можна зробити, написавши спеціальну заяву.

Таким чином, малюк юридично матиме обох батьків і зможе претендувати на аліменти в разі потреби.

Головний “підводний камінь” цивільного шлюбу.

Сімейний кодекс України не дає відповіді на величезну кількість суперечливих питань, пов’язаних із неофіційним шлюбом.

У разі певних проблем, вам слід бути готовими до судової тяганини й нескінченного доведення того, що ви були чоловіком та дружиною.

Наприклад, якщо хтось із партнерів потребуватиме утримання через свою неспроможність самостійно себе забезпечувати, цивільний шлюб не завжди накладає такі зобов’язання на іншого партнера.

Тут уже кожен вирішує для себе самостійно.

Для когось штамп у паспорті – це справжнє покарання й перепона на шляху до щасливого сімейного життя.

Хтось навпаки без цього почуває себе незахищеним.

Головне – це дійти до згоди зі своїм партнером чи партнеркою й жити так, як зручно вам, а не вашому оточенню.

Отож, вибір між офіційним і цивільним шлюбом доволі непростий. Він потребує зваженості й обізнаності. У будь-якому разі, керуйтеся своїми власними судженнями й почуттями. Головне – це ваше щастя й гармонія у стосунках!

