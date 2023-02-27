Усе, що потрібно знати про мідії.

Цей вишуканий морепродукт підкорив серця багатьох гурманів.

Мідії подають і в дорогих фешенебельних ресторанах, і в невеличких приморських кафе.

Вони смакують усім незалежно від їхньої вартості.

Приготувати цю смакоту можна і вдома.

Ранок у Великому Місті готовий розповісти все про те, як правильно їсти мідії.

Як правильно їсти мідії

Як розкрити мідії в раковинах

У ресторанах часто подають цю страву в раковинах.

Для того, щоб обережно розкрити мідію й дістатися до соковитої серединки, тобі знадобляться спеціальні щипці або виделка.

Візьми раковину лівою рукою й міцно притримуй біля основи панцир.

Відсунь одну частину раковини й у щілину просовуй виделку.

Прокручуй її, аж поки панцир не розкриється й не розділиться на дві частинки.

Саме м’ясо мідії можна полити спеціальним соусом або соком лимона.

Серцевинку їдять здебільшого виделкою, але є й гурмани, які люблять всмоктувати мідії з раковини.

Як ще подають мідії?

Існує багато способів приготування цього морепродукту.

Мідії варять, смажать, маринують у пікантній олії з прянощами, подають у бульйоні чи під вершковим соусом.

Кожен варіант має свій неповторний смак.

Найзручніше їсти мідії без раковин звичайною виделкою.

Які мідії не можна їсти?

Попри всю можливу користь, зіпсовані мідії можуть стати причиною багатьох проблем.

Краще утриматися від цього делікатесу, якщо на панцирі є механічні пошкодження або дивний наліт.

Ретельно перевіряй м’ясо мідій на наявність дрібних уламків.

Ці маленькі частинки можуть подряпати не тільки рота, а й внутрішні органи, тож стався до цього продукту з особливою обережністю!

Корисні властивості мідій

Мідії вважають одним найкорисніших дієтичним продуктом.

Вони містять мідь, кобальт, йод, цинк, натрій, а також цілу групу вітамінів та амінокислот, необхідних для нормального функціонування нашого організму.

Дієтологи радять додавати цей морепродукт у салати й супи.

Мідії особливо корисні для людей старшого віку, адже речовини, що вони містять, здатні попередити атеросклероз та артрит.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як їсти сир камамбер.

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