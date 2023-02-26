Модний гороскоп на весну 2022 для всіх знаків зодіаку.
Весна — час розквіту, пробудження й позитивних змін.
У цей період особливо хочеться сяяти й випромінювати красу.
Кому варто звернути увагу на масивні аксесуари та яскраві блузи?
Хто має поповнити гардероб елегантними сукнями, що зачарувати оточення?
Ранок у Великому Місті створив добірку модних астрологічних порад для кожного знаку зодіаку.
Читай і дізнавайся, що пророкують зірки саме тобі.
Модний гороскоп на весну 2022
Овен
Зірки радять звернути увагу на яскраві принти й масивні аксесуари.
Жінки-Овни виділяються з-поміж інших знаків зодіаку своєю неординарністю й авантюрністю.
Не бійся експериментувати з кольорами й візерунками.
Блузи незвичних фасонів та кольорів виділять тебе з натовпу й нададуть упевненості в собі.
Телець
Тельці не зраджують своїм смакам і полюбляють елегантність у всьому.
Зірки радять придивитися до пальт вишуканих кольорів: смарагдовий, коричневий, бежевий.
Класичні підкреслять твою витончену й романтичну натуру.
Близнюки
Стихія Близнюків — повітря, тож чому б не придбати легку сукню?
Весна має стати часом романтичних пригод, тож цей елемент гардеробу тобі точно знадобиться!
Такий наряд допоможе зробити акцент на твоїй жіночності.
Рак
Раки неабияк полюбляють свободу.
Твоє вбрання цієї весни має бути зручним, але гарним.
Костюм вільного крою — найкращий варіант для тебе в період розквіту й натхнення.
Лев
Зірки радять цього сезону додати у свій гардероб золоті аксесуари.
Це допоможе тобі проявити свою граційність і вишуканість.
Леви полюбляють приділяти увагу дрібницям, тож аксесуари для них — важлива частина будь-якого аутфіту.
Діва
Ідеальна покупка для Дів на весну 2022 — довга спідниця.
Вона стане незамінною і в повсякденних образах, і в ділових луках.
Вигідна довжина підкреслить твої витончені ніжки, а яскравий колір чи оригінальний принт виділить тебе з-поміж інших.
Терези
Зірки радять терезам поєднати комфорт і жіночність у своїх образах цієї весни.
Трикотажний костюм, що підкреслить усі принади фігури й не сковуватиме рухів, стане твоїм улюбленим елементом гардеробу!
Якщо хочеш поекспериментувати, зверни увагу на яскраві кольори.
Скорпіон
Чудова покупка для скорпіонів на весну 2022 — туфлі-човники на підборах.
Вони допоможуть тобі привернути увагу протилежної статі й чудово поєднуватимуться з сукнями та костюмами.
Таке взуття цілком заслуговує на свій титул “вічна класика” й ніколи не вийде з моди.
Стрілець
Чому б тобі не придивитися до босоніжок на платформі?
Така модель зараз продовжує захоплювати тренди й точно буде актуальною ще кілька сезонів.Також по темі: Любовний гороскоп на весну 2022: що пророкують зірки у коханні? Модні куртки на весну 2022: які кольори та фасони будуть в тренді Браслети і «поцілунки». ТОП-5 модних сумок на весну 2022
Їх можна поєднати з повітряною спідницею або сукнею — і неповторний образ готовий.
Козеріг
Козероги люблять практичність і певною мірою строгість у своїй нарядах.
Найкращим варіантом для тебе буде чорний, білий, кремовий або сірий піджак.
Підкреслити витончену талію можна за допомогою паска.
Варто звернути увагу й на те, що ця річ пасуватиме майже до будь-якого образу, тож у її універсальності можеш не сумніватися!
Водолій
Водолії не звикли відмовляти собі в задоволенні похизуватися яскравими нарядами.
Ідеальною покупкою цього сезону стане яскравий лонгслів із вирізом або без.
Синій, смарагдовий, червоний — обирай будь-який колір до душі!
Риби
Зірки радять цьому представницям цього знаку зодіаку звернути увагу на вінтажні джинси.
Попереду багато нових знайомств і зустрічей, тож твій одяг має бути практичним і модним водночас.
Обирай джинси з яскравими принтами й привертай увагу оточення!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття на весну 2022.
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