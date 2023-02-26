Модний гороскоп на весну 2022

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Зірки радять цього сезону додати у свій гардероб золоті аксесуари.

Це допоможе тобі проявити свою граційність і вишуканість.

Леви полюбляють приділяти увагу дрібницям, тож аксесуари для них — важлива частина будь-якого аутфіту.

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Діва

Ідеальна покупка для Дів на весну 2022 — довга спідниця.

Вона стане незамінною і в повсякденних образах, і в ділових луках.

Вигідна довжина підкреслить твої витончені ніжки, а яскравий колір чи оригінальний принт виділить тебе з-поміж інших.

Терези

Зірки радять терезам поєднати комфорт і жіночність у своїх образах цієї весни.

Трикотажний костюм, що підкреслить усі принади фігури й не сковуватиме рухів, стане твоїм улюбленим елементом гардеробу!

Якщо хочеш поекспериментувати, зверни увагу на яскраві кольори.

Скорпіон

Чудова покупка для скорпіонів на весну 2022 — туфлі-човники на підборах.

Вони допоможуть тобі привернути увагу протилежної статі й чудово поєднуватимуться з сукнями та костюмами.

Таке взуття цілком заслуговує на свій титул “вічна класика” й ніколи не вийде з моди.

Стрілець

Чому б тобі не придивитися до босоніжок на платформі?

Така модель зараз продовжує захоплювати тренди й точно буде актуальною ще кілька сезонів.

Їх можна поєднати з повітряною спідницею або сукнею — і неповторний образ готовий.