Браслети і «поцілунки». ТОП-5 модних сумок на весну 2022

Які сумки будуть у тренді навесні 2022? Розбираємося в матеріалі.
Неможливо уявити жіночий гардероб без кількох стильних і різнопланових сумок. Кежуал і вечірних, яскравих і стриманих, містких і не дуже.
Які ж саме сумочки будуть актуальними цієї весни?
Ранок у Великому Місті зібрав 5 головних моделей, на які тобі варто звернути увагу.
Модні сумки на весну 2022
Сумки із замком «поцілунок»
Весна – час поцілунків, про це усі знають 🙂 У цього сезоні вони будуть навіть на сумках – у вигляді замочків з двома намистинами.
Насправді замок-поцілунок називається фермуар. Його вигадали в Європі ще на початку XV століття. Втім, пройшло 600 років, а він усе ще залишається актуальним.
Сумки з замком-фермуар виглядають дуже романтично і витончено, нагадуючи про прекрасних дам з величних епох.
І водночас – чудово вписуються в сучасні модні образи.
Сумка-відро
Ще один тренд у світі весняних аксесуарів – сумка-відро.
Не всім вона подобається першого погляду, а дарма. Така сумочка дуже містка та оригінально виглядає.
А ще туди чудово вміститься парасолька… або пляшка вина. Адже весна така непередбачувана 🙂
Сумка-серце
Цьогоріч дизайнери вдалися роблять акцент на незвичайних кольорах і формах.
Одним із фаворитів весни 2022 стане сумка у формі серця.
Сумки-валентинки вже представлені в колекціях Chanel, Lanvin, Valentino.
Звісно ж, про універсальність такого аксесуари говорити не доводиться. Але увагу усіх навколо він точно привертатиме.
В’язана сумка
В’язані та сплетені у техніці макраме сумочки також стануть весняним хітом 2022.
Можна купити готовий аксесуар у магазині.Також по темі: Модні пальта на весну 2022: які фасони та кольори будуть у тренді Задача — освіжити гардероб: модні колірні поєднання на весну Елегантно і зручно. Модне взуття на весну 2022
Але якщо хочеться чогось справжді унікального – радимо звернути увагу на хенд-мейд-вироби, які пропонують майстрині.
А може ти й сама вмієш в’язати? 🙂
Сумки-браслети
Ці крихітки не вмістять усі твої робочі папери та жіночі «штучки». Але стануть ідеальним вибором, коли потрібно взяти лише телефон, ключі та гроші.
Завдяки своїй компактності, сумка-браслет точно не заважатиме тобі на вечірці або побаченні.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні шарфи на весну 2022.
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