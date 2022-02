Браслети і «поцілунки». ТОП-5 модних сумок на весну 2022

Які сумки будуть у тренді навесні 2022? Розбираємося в матеріалі.

Неможливо уявити жіночий гардероб без кількох стильних і різнопланових сумок. Кежуал і вечірних, яскравих і стриманих, містких і не дуже.

Які ж саме сумочки будуть актуальними цієї весни?

Ранок у Великому Місті зібрав 5 головних моделей, на які тобі варто звернути увагу.

Весна – час поцілунків, про це усі знають 🙂 У цього сезоні вони будуть навіть на сумках – у вигляді замочків з двома намистинами.

Насправді замок-поцілунок називається фермуар. Його вигадали в Європі ще на початку XV століття. Втім, пройшло 600 років, а він усе ще залишається актуальним.

І водночас – чудово вписуються в сучасні модні образи.

Ще один тренд у світі весняних аксесуарів – сумка-відро.

Не всім вона подобається першого погляду, а дарма. Така сумочка дуже містка та оригінально виглядає.

А ще туди чудово вміститься парасолька… або пляшка вина. Адже весна така непередбачувана 🙂

Цьогоріч дизайнери вдалися роблять акцент на незвичайних кольорах і формах.

Сумки-валентинки вже представлені в колекціях Chanel, Lanvin, Valentino.

Звісно ж, про універсальність такого аксесуари говорити не доводиться. Але увагу усіх навколо він точно привертатиме.

В’язані та сплетені у техніці макраме сумочки також стануть весняним хітом 2022.

Можна купити готовий аксесуар у магазині.

Але якщо хочеться чогось справжді унікального – радимо звернути увагу на хенд-мейд-вироби, які пропонують майстрині.

А може ти й сама вмієш в’язати? 🙂

Ці крихітки не вмістять усі твої робочі папери та жіночі «штучки». Але стануть ідеальним вибором, коли потрібно взяти лише телефон, ключі та гроші.

Завдяки своїй компактності, сумка-браслет точно не заважатиме тобі на вечірці або побаченні.

